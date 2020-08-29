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برلمان

برلماني: إنجازات السيسى تتحدث عن نفسها.. والمصريون يلقون فضائيات الدم في "الزبالة"

السبت 29/أغسطس/2020 - 02:53 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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فريدة محمد
وجه النائب السكندرى بمجلس النواب محمد الكورانى تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى على حجم الانجازات والمشروعات القومية التى حققها لمصر خلال ال  6 سنوات الماضية مؤكدا ان انجازات السيسى تتحدث عن نفسها فى جميع انحاء البلاد.

وقال " الكورانى " فى بيان له اصدره اليوم ان اهالى وجماهير محافظة الاسكندرية كانوا فى قمة السعادة وهم يتابعون المشروعات الكبرى التى افتتحها الرئيس السيسى بالمحافظة مطالبا من جميع المصريين اعطاء أكبر اهتمام للكلمات التى قال فيها الرئيس السيسى بالنص " إن هناك حملات تشكيك في كل المشروعات التي تقوم بها الدولة وفي كل مشروعاتنا اللى بنعملها هتجدوا تشكيك وتجدوا ناس بتتكلم بشكل سلبي على اللي احنا بنعمله ولكن الهدف من هذه المشاريع هي المصلحة للكل، والقنوات المسيئة اللى عاوزة دايما تكلمكم كلام لا يرضى ربنا".

وأكد  ان المصريين يلقون بأكاذيب وسموم الآلة الاعلامية لجماعة الاخوان الارهابية وفضائيات الدم والارهاب فى مقالب الزبالة لان الشعب المصرى العظيم اصبح على وعى وادراك كاملين بالأهداف الخبيثة والشيطانية لهذا الاعلام الكاذب.

وأشاد الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالإسكندرية، بجهد وزير التموين خلال السنوات الماضية، قائلا: " خلال الفترة الماضية لم يحدث اى نقص في اى سعل أساسية رغم تحدي ازمة كورونا كان طبيعى ان احنا نتعرض لازمة زى كده..جهد وزارة التموين والدكتور على خلال الفترة الماضية مفيش أي نقص في السلع الأساسية حصل او اختناق او شكل من تسعير غير دقيق او تلاعب في الأسواق".
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