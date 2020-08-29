فرج عامر: السيسى أول رئيس صادق مع شعبه.. وشعبيته تتزايد يوميا

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب والنائب السكندرى بالبرلمان أن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى تاريخية، مشيدا بالمشروعات القومية الكبرى التى افتتحها اليوم بمحافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى هو رئيس صادق مع شعبه ويفى بكل ما يتعهد به ولذلك شعبيته تزداد يوما بعد يوما.





كما أشاد "عامر" فى بيان له اليوم بتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مخالفات البناء تحد خطير تواجهه الدولة المصرية وأن البناء غير المخطط خطير جدا، مطالبا من الحكومة بجميع أجهزتها وجموع المصريين التصدى بكل حسم وقوة لهذه الظاهرة للقضاء عليها نهائيا.





ووجه المهندس محمد فرج عامر التحية والتقدير للرئيس السيسى على كلماته الواضحة والحاسمة التى قال فيها بالنص: "الموضوع شائك واى حد تاني يقول متدخلش في الكلام ده وسيب الاعلام يتكلم فيه لا هتكلم في كل مصلحة ولن أبيع الوهم للناس تحت اعتبارات السياسة والحفاظ على الشعبية.. وعملنا كده فى الاقتصاد وهو ده الرصيد اللى عدينا بيه.. أى عمل صالح حتى لو الناس مش راضية عنه أنا هعمله وانتوا هتتألموا منه انتوا مش عاوزين تساعدونى ليه ومصرين على مواقفكم بتحلموا ببلد كويسة ومنظمة ومترتبة وزى الفل، ولا كل واحد عاوز يعمل اللى هو عاوزه.. بنجيب مبنى يتزال في التليفزيون حد بيتكلم عن شكل أعمق وأكبر ومدى التأثير الخطير على مصر نتيجة هذا التجاوز لكن مش بنهد مبنى وخلاص.. خاطب عقل الناس والناس من حقها تفهم أمنها ومستقبل أولادها".





وناشد المهندس محمد فرج عامر المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية أن يعوا هذه الكلمات المهمة من الرئيس السيسى حتى نشارك جميعا فى بناء الدولة المدنية الحديثة والديمقراطية التى يحلم بها المصريون، معربا عن ثقته التامة فى إخلاص وصدق الرئيس السيسى الذى تزداد شعبيته يوميا لصدقه مع شعبه وتنفيذ كل ما يتعهد به أمام المصريين.