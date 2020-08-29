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ملفات

وزيرة التجارة والصناعة تفتح ملف زيادة معدلات التصدير.. 746 مليون دولار صادرات قطاع الملابس الجاهزة خلال النصف الاول من العام الجاري

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:47 م
وزيرة التجارة و الصناعة
وزيرة التجارة و الصناعة
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ولاء عبد الكريم
- وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع اعضاء المجلس التصديري زيادة معدلات التصدير
- نيفين جامع: 
فرص تصديرية كبيرة امام منتجات الملابس الجاهزة المصرية في الاسواق الخارجية
746 مليون دولار صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال النصف الاول من العام الجارى 


عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاء موسعًا مع أعضاء المجلس التصديرى للملابس الجاهزة برئاسة مارى لويس – عبر تقنية الفيديو كونفرانس - حيث إستعرض اللقاء سبل تنمية وتطوير قطاع الملابس الجاهزة للوفاء باحتياجات السوق المحلي والحد من الاستيراد وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة للأسواق العالمية.

حضر اللقاء  طارق شلبى مساعد الوزيرة لشئون التجارة الخارجية والاتفاقيات والعلاقات الدولية والدكتورة أمانى الوصال المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات و أحمد رضا معاون الوزيرة لشؤون الصناعة.




وقالت الوزيرة إن قطاع الملابس الجاهزة يعد أحد أهم وأكبر القطاعات الصناعية الإستراتيجية بالاقتصاد القومى حيث يستوعب الآلاف من الأيدى العاملة بإعتباره أحد القطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة ،مشيرةً إلى أن القطاع قام بدور مهم فى إطار جهود الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) حيث ساهم فى توفير الكمامات القماشية والملابس الطبية الوقائية لتلبية إحتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض للأسواق العالمية.


وأشارت الوزيرة الى حرص الحكومة على الإرتقاء بصناعة الملابس الجاهزة والوصول بها للمستويات العالمية خاصة وأن مصر تمتلك المقومات الزراعية والصناعية للنهوض بهذا القطاع، مشيرةً إلى أن صادرات قطاع الملابس الجاهزة بلغت خلال النصف الأول من العام الجارى 746 مليون دولار، وتتضمن أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة.


ولفتت جامع إلى اهتمام القيادة السياسية بزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خلال المرحلة الحالية بهدف سد إحتياجات الدولة من النقد الأجنبى خاصة فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى، مشيرةً  إلى أن هناك فرصًا تصديرية ضخمة أمام منتجات الملابس الجاهزة المصرية بالأسواق الأمريكية وأسواق دول القارة الإفريقية ،حيث تتمتع المنتجات المصرية بتنافسية وقبول كبيرين بهذه الأسواق.


وطالبت الوزيرة أعضاء المجلس بتقديم مقترحات لصياغة البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء تتناسب مع متطلبات وإحتياجات القطاع ،مشيرةً إلى أن البرنامج الجديد يراعى متطلبات كل قطاع وحجم المشروعات ومجالات العمل.

ونوهت الوزيرة إلى حرص الوزارة على حل كافة التحديات والمعوقات التى تواجه كافة القطاعات الصناعية بصفة عامة وقطاع الملابس الجاهزة بصفة خاصة وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية والهيئات التابعة للوزارة .

من جانبها أكدت مارى لويس رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة أهمية دعم الدولة لقطاع الملابس الجاهزة للحفاظ على الأيدى العاملة بالقطاع خاصة فى ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد على كافة القطاعات الصناعية وبصفة خاصة قطاع الملابس الجاهزة، مشيرةً إلى حرص المجلس على الإستفادة من المكاتب التجارية المصرية بالخارج لتسويق والترويج الإلكترونى لمنتجات القطاع بمختلف الأسواق العالمية.
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