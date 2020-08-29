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برلمان

سحر طلعت مصطفى: محور المحمودية مشروع عملاق يغير وجه الحياة فى الإسكندرية

السبت 29/أغسطس/2020 - 02:39 م
محور المحمودية
محور المحمودية
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فريدة محمد
وصفت سحر طلعت مصطفى عضو مجلس النواب مشروع تطوير محور المحمودية بالتطور الهائل والعملاق، الذى سيغير وجه الحياة فى الإسكندرية بحسب تعبيرها. 

وأشارت سحر إلى أن المقارنة بين صورة المحور قبل التطوير وبعده تكشف الفارق بين مصر قبل تولى الرئيس السيسي المسؤولية وبعدها وأضافت: "هذه المشروعات العملاقة ستخلد اسم الرئيس إلى الأبد بوصفه الوحيد الذي أحدث هذه الثورة الإنشائية فى مصر منذ سنوات طويلة".

وأشادت سحر بافتتاح مشروع الإسكان المعروف باسم بشاير الخير ٢ وأضافت: "الرئيس السيسي وعد بأنه لن يسمح لأحد بأن يعاير المصريين بالفقر ووعد بالقضاء على العشوائيات والمساهمة فى توفير حياة كريمة للمواطن الفقير وقد اوفى بوعده حقًا".

وأكدت سحر أن الرئيس السيسي يستحق الشكر من كل المصريين ويستحق أن نمد أيدينا للتعاون معه، حيث شددت على أن مفهوم دولة الرفاهية الاجتماعية لن يتحقق إلا بتضافر جهود المواطن والدولة.
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