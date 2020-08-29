حبس 4 أشخاص لإشعالهم النيران في محل بائع فاكهة لخلافات حول الأسعار

قرر رئيس نيابة مركز سمنود بمحافظة الغربية اليوم حبس 4 أشخاص متهمين بإشعال النيران فى فرش تاجر فاكهة وخضراوات من خلال استخدام مواد مولوتوف بسبب خلاف على أسعار السلع 4 أيام على ذمة التحقيقات.





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كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد أحمد العيدروسي، رئيس مباحث مركز سمنود، يفيد بورود بلاغ من المدعو "أحمد عبد العزيز الفلاح " 31 سنة تاجر فاكهة بتعرضه للحرق بعد سكب 4 أشخاص كمية من المولوتوف عليه، وأشعلوا النار فيه داخل المحل الخاص به وإحداث تلفيات كاملة.





وانتقل العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة والرائد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائي وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث .





وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية عن أن الأشخاص الأربعة يعملون في تجارة الفاكهة والخضراوات بجوار محل المجني عليه، وأن هناك خلافات بين المتهمين والمجنى عليه إثر قيام المجني عليه بيبع الفواكة والخضراوات بسعر أقل من المتهمين مما دفعهم إلي الانتقام منه وإسكاب المولوتوف عليه وحرق المحل الخاص به وضبط المتهمين أثناء ارتكاب الواقعة.





وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 15848 لسنة 2020، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.



