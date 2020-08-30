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برلمان

برلماني: قوانين التأمين الصحى الشامل والضريبة الموحدة والتجارب السريرية من إنجازات البرلمان

الأحد 30/أغسطس/2020 - 02:02 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى

قال النائب عصام القاضى ، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان ، إن مجلس النواب ساهم فى إصدار عدد من القوانين الهامة خلال أدوار الإنعقاد الخمسة.

وأشار القاضى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، إلى أن هذه القوانين هى قانون التأمين الصحى الشامل و قانون الضريبة الموحد ، حيث تتمثل أهميته فى المتسرب من دفع الضريبة أكبر من المتحصل من الضريبة ، كما أن المتهرب من الضرائب اكتر من المورد.

وتابع : تغليظ العقوبات فى قانون الضريبة الموحد ساهم فى إحداث انضباط للمنظومة الضريبية فى مصر ، والتى عانت من خلال كبير خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن قانون التجارب السريرية من اهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب خلال دور الإنعقاد الحالى ، خاصه فى ظل إجراء دول العالم تجارب لإنتاج علاج لفيروس كورونا.

واختتم: تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء كانت من أهم إنجازات البرلمان ، حيث أنها كانت ممتازة ، وتستهدف تسجيل العقارات فى الشهر العقارى ، خاصة وأننا لدينا ثورة عقارية مهدرة.

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