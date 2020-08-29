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برلمان

نائبا الشيوخ يؤسسان أول رابطة لذوي الهمم بالمنوفية لدمجهم في الحياة العملية والاجتماعية

السبت 29/أغسطس/2020 - 02:53 م
نائبا الشيوخ
نائبا الشيوخ
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عبد الرحمن سرحان
دشن عضوا مجلس الشيوخ في محافظة المنوفية عن القائمة الوطنية، محمد توفيق الجمل، ومحمود منصور، أول رابطة لذوي الهمم من أبناء مركزي الباجور ومنوف، في بادرة اعتبرها البعض خطوة هامة نحو حل مشاكل ذوي الهمم في المركزين.

وقال محمد توفيق الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، إن تطبيق وتفعيل قانون ذوي الهمم بالشكل الأمثل سيساهم في تحقيق معظم احتياجات هذه الفئة والتقدم بهم وتحقيق خطوات كبيرة في دمجهم في الحياة العملية والاجتماعية، وتحسين ثقافة ونظرة المجتمع تجاه هذه الفئة وتحويلهم إلى فئة منتجة.
 
وأكد "الجمل"،  أن قضية ذوي الهمم تلقى اهتماما خاصا من جانبهما لخدمة هذه الفئة وتبني قضاياهم ومشاكلهم تحت القبة وفي المحافل العامة والخاصة، مشيرا إلى أن ذوي الهمم جزء أصيل من أبناء الشعب المصري ويرفعون العلم المصري دائما بكل فخر في المحافل الدولية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن الرابطة تهدف إلى تكوين كيان اجتماعي يجمع ذوي الهمم بالباجور ومنوف لتحديد مشاكلهم واحتياجاتهم وحصرها والعمل على توفيرها لتكون صوت وقوة مساعدة لهم على التحدي، والتعايش مع المجتمع.
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