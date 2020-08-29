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أخبار العالم

لماذا ألزمت السعودية الطلاب بارتداء الزي المدرسي عن بعد؟

السبت 29/أغسطس/2020 - 02:51 م
مدارس السعودية
مدارس السعودية
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ميس رضا

تستعد مدارس المملكة العربية السعودية لاستقبال عام دراسي جديد فى ظل إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا.


وكشفت مختصة في الشأن التعليمي، عن خطوة إلزامية وجه بها وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، بضرورة لبس الطالب للزي المدرسي قبل دخوله إلى منصة "مدرستي"، والتي ستحاكي الفصول في المدارس الاعتيادية افتراضيًّا عن بعد، مشيرة إلى أن تنفيذ كل التعليمات من شأنها خلق جو تربوي يساهم في تحقيق الفاقد التعليمي جراء الدراسة عن بعد.

 

وقالت الدكتورة بدرية الحربي: "الالتزام بالزي المدرسي الرسمي بمنصة مدرستي عنصر مهم يمنح الثقة للطلاب بسبب أن العملية التعليمية لها خصوصية وأهداف ومتطلبات تربوية.

 


وأضافت "يعتبر الزي من محفزات التعلم التي تدعم الطلبة، وكذلك المعلمون لا بد من زي رسمي يقتدي به الطلبة تربويًّا".


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