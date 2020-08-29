الانتهاء من أعمال نقل خط مياه كوبري الجميل ببورسعيد

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، انتهاء الأطقم الفنية بقطاع بورسعيد التابع للشركة من تنفيذ أعمال نقل خط مياه 450 مم من مواسير HDPR والمتعارض مع خط كوبرى الجميل الجديد غرب بورسعيد والمغذى لمنطقة القابوطى الجديد .





ويأتي ذلك في إطار العمل بإزدواج كوبرى أشتوم الجميل، ورفع كفاءة الطريق الدولى الساحلى لإحداث السيولة المرورية والحد من الحوادث وتطوير مداخل بورسعيد الغربية .









وأكد عصمت، انه تم تنفيذ المشروع بعد دراسة علمية دقيقة واستخدام كافة التقنيات الحديثة بما يضمن أعمال النقل بأعلى درجة من الدقة والكفاءة بالتوازي مع اعمال تطوير الطريق وعدم تعطيل الاعمال الجارية به .





وقال إن الشركة تمتلك فريقًا فنيًا وهندسيًا مدربًا علي احدث النظم الهندسية في مجال توصيل وصيانة شبكات وخطوط المياة والصرف الصحي .



