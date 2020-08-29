محمود مطاوع يكتب: أسباب أزمة الثقة بين أهل الدائرة والمرشح

يكفل الدستور المصري لجميع المواطنين مباشرة حقوقهم السياسية داخل دولتهم والتي من بينها الترشح في أي انتخابات طالما انطبقت عليك الشروط.





وخلال أقل من شهر سوف تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، حينها ستجد في دائرتك مرشحين لم ترهم ولم تسمع عنهم قط، بل هبطوا كما نقول بـ"البارشوات" معتقدين أنهم قد يتمكنوا من النجاح بالعادة القديمة التي جُبلوا عليها وهي تقديم الأموال لأبناء "الأرض" في صور مختلفة مقابل "الصوت" الأمر الذي يمثل إهانة بالغة لرمزية الحقوق السياسية واستغلال حالة "العوز" التي يمر بها بعض الأشخاص بدلا من أن يقدموا يد العون بنية خالصة لله.





أيضا ستجد من يسعى بين الناس معلنا قدراته ونفوذه مدعيا أن للدولة "قائمة" وأنه سيفوز ضمنها رغم أنه لا يمثل سوى نفسه في دائرتنا التي ولدنا وتربينا فيها صبيانا وشباب وحتى "المنية".





تقترب الانتخابات فينشط "المدعون" .. يتقدمون الصفوف في المآتم، ويشاركون في الاحتفالات والمناسبات المختلفة طالما أنها مفيدة لهم ويستطيعون من خلالها القول بأنهم يعملون من أجل "الدائرة" وأهلها ولكن حقيقة الأمر تتضح لأولي الأبصار بأن هؤلاء مجرد صنف من أصناف أصحاب المصالح، يرغبون في "كرسي النواب" ولن يعتبروا بعد ذلك لأبناء وسكان المنطقة حتى لو تهدمت البيوت على رؤوسهم والتجارب كثيرة ولمن يريد ارجع بالذاكرة سنوات قليلة إلى الوراء ستجد العجب العجاب.





في مقابل كل ذلك أصبح المرشح الذي يسعي لخدمة أبناء الدائرة شيء أشبه بالمستحيل الرابع، لكنه لم ينتهي من عالمنا ولا زال بيننا من يريد أن تصبح دائرته هي الأفضل بأهلها وما فيها، لكن هذا المرشح سيخوض معركة قبل أي شيء مع المنتفعين والمدعين وأصحاب المصالح والأموال لا لشيء سوى لأنه يمثل الخطر الأكبر عليهم بسبب صدق نيته وصلابة عزيمته، فسيحاولون بكل السبل "ازاحته" عن المشهد بشتى السبل وقد يصل الأمر لأن يعرضوا عليه "أموالهم" لكي يغادر مستفيدا من وجهة نظرهم.





وبمرور سنوات عمري التي تجاوزت 35 عام أصبحت أعلم جيدا عن الأزمة التي خلفتها الأموال وشراء الذمم والإدعاءات الكاذبة وما تسببت فيه من أزمة ثقة بين أهالي الدائرة والمرشحين، ورغم كل شيء فها أنا أعلن نفسي لأهالي دائرتي الكرام، مرشحا لمجلس النواب وأعلم أن المعركة ستكون "ضارية" لكني أطمع في توفيق الله وكرمه وأن يشعر أهل دائرتي بصدق نيتي وأنني بينهم فقط لخدمتهم وهذا عهدي لهم وأنا رجل لا يملك إلا شرف الكلمة وإيتاء العهود.



