محمود مطاوع يكتب: أسباب أزمة الثقة بين أهل الدائرة والمرشح

يكفل الدستور المصري لجميع المواطنين مباشرة حقوقهم السياسية داخل دولتهم والتي من بينها الترشح في أي انتخابات طالما انطبقت عليك الشروط.
وخلال أقل من شهر سوف تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، حينها ستجد في دائرتك مرشحين لم ترهم ولم تسمع عنهم قط، بل هبطوا كما نقول بـ"البارشوات" معتقدين أنهم قد يتمكنوا من النجاح بالعادة القديمة التي جُبلوا عليها وهي تقديم الأموال لأبناء "الأرض" في صور مختلفة مقابل "الصوت" الأمر الذي يمثل إهانة بالغة لرمزية الحقوق السياسية واستغلال حالة "العوز" التي يمر بها بعض الأشخاص بدلا من أن يقدموا يد العون بنية خالصة لله.
أيضا ستجد من يسعى بين الناس معلنا قدراته ونفوذه مدعيا أن للدولة "قائمة" وأنه سيفوز ضمنها رغم أنه لا يمثل سوى نفسه في دائرتنا التي ولدنا وتربينا فيها صبيانا وشباب وحتى "المنية".
تقترب الانتخابات فينشط "المدعون" .. يتقدمون الصفوف في المآتم، ويشاركون في الاحتفالات والمناسبات المختلفة طالما أنها مفيدة لهم ويستطيعون من خلالها القول بأنهم يعملون من أجل "الدائرة" وأهلها ولكن حقيقة الأمر تتضح لأولي الأبصار بأن هؤلاء مجرد صنف من أصناف أصحاب المصالح، يرغبون في "كرسي النواب" ولن يعتبروا بعد ذلك لأبناء وسكان المنطقة حتى لو تهدمت البيوت على رؤوسهم والتجارب كثيرة ولمن يريد ارجع بالذاكرة سنوات قليلة إلى الوراء ستجد العجب العجاب.
في مقابل كل ذلك أصبح المرشح الذي يسعي لخدمة أبناء الدائرة شيء أشبه بالمستحيل الرابع، لكنه لم ينتهي من عالمنا ولا زال بيننا من يريد أن تصبح دائرته هي الأفضل بأهلها وما فيها، لكن هذا المرشح سيخوض معركة قبل أي شيء مع المنتفعين والمدعين وأصحاب المصالح والأموال لا لشيء سوى لأنه يمثل الخطر الأكبر عليهم بسبب صدق نيته وصلابة عزيمته، فسيحاولون بكل السبل "ازاحته" عن المشهد بشتى السبل وقد يصل الأمر لأن يعرضوا عليه "أموالهم" لكي يغادر مستفيدا من وجهة نظرهم.
وبمرور سنوات عمري التي تجاوزت 35 عام أصبحت أعلم جيدا عن الأزمة التي خلفتها الأموال وشراء الذمم والإدعاءات الكاذبة وما تسببت فيه من أزمة ثقة بين أهالي الدائرة والمرشحين، ورغم كل شيء فها أنا أعلن نفسي لأهالي دائرتي الكرام، مرشحا لمجلس النواب وأعلم أن المعركة ستكون "ضارية" لكني أطمع في توفيق الله وكرمه وأن يشعر أهل دائرتي بصدق نيتي وأنني بينهم فقط لخدمتهم وهذا عهدي لهم وأنا رجل لا يملك إلا شرف الكلمة وإيتاء العهود.
لذلك أوجه رسالة لأهل دائرتي الكرام .. اختار من يمثلك في البرلمان لمن يعرف مشاكلك ومشاكل الدائرة .. وابتعد عن الذي يعطي وعود زائفة .. ولديه بعض الزبانية في المنطقة ويجيدون اللعب على الأحبال .. اختار صح .