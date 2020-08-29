صحة البرلمان: المحميات الطبيعية من الأماكن المناسبة لتطبيق كل الإجراءات الاحترازية

قال النائب عصام القاضى، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب إن البرلمان يدعم أى قرارات لعودة الحركة السياحية مرة أخرى، وذلك فى ظل انخفاض معدلات السياحة خلال الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا.
وأشار القاضى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه حينما تم غلق حركة الطيرن، كان لا بد من وجود أكثر من مصدر بديل لتنشيط السياحة وكان من بينها المحميات الطبيعية.
وأوضح وكيل لجنة الصحة بالبرلمان أن المحميات الطبيعية تعتبر من الأماكن المتسعة التى نستطيع أن نطبق عليها كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.
كان مجلس الوزراء أكد أنه سيتم السماح للشركات السياحية بإقامة الفعاليات بالمحميات الطبيعية بهدف تشجيع السياحة، وذلك وفقًا لعدة إجراءات، منها أن تتقدم الشركات السياحية بطلباتها لإقامة الأنشطة والفعاليات لقطاع حماية الطبيعة بجهاز شئون البيئة، ليتم دراسة طلبات كل شركة على حده على أن يتم الرد خلال أسبوع.
وأضاف المجلس أنه يشترط ألا يزيد عدد المجموعات الممارسة للنشاط عن 45 فردًا تنفيذًا لقرارات رئيس الوزراء، فيما يخص الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما تم التوجيه بعرض الطلبات على اللجنة الفنية العليا المنوط بها دراسة القيم الحالية وتقديم تقرير مفصل عنها.
ونفى المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن زيادة رسوم التخييم بالمحميات الطبيعية بسيناء والبحر الأحمر، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البيئة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة رسوم التخييم بالمحميات الطبيعية بسيناء والبحر الأحمر، مُوضحةً أن قيمة رسوم التخييم بالمحميات الطبيعية، والصادر بشأنها قرار من السلطة المختصة منذ عام 2017، كما هي لم يطرأ عليها أي تغيير.