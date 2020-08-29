صحة البرلمان: المحميات الطبيعية من الأماكن المناسبة لتطبيق كل الإجراءات الاحترازية

قال النائب عصام القاضى، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب إن البرلمان يدعم أى قرارات لعودة الحركة السياحية مرة أخرى، وذلك فى ظل انخفاض معدلات السياحة خلال الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا.





وأشار القاضى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه حينما تم غلق حركة الطيرن، كان لا بد من وجود أكثر من مصدر بديل لتنشيط السياحة وكان من بينها المحميات الطبيعية.





وأوضح وكيل لجنة الصحة بالبرلمان أن المحميات الطبيعية تعتبر من الأماكن المتسعة التى نستطيع أن نطبق عليها كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.



