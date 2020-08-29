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برلمان

سبب الموجة الثانية.. برلماني يطالب بحظر الأفراح والمآتم بسبب كورونا

السبت 29/أغسطس/2020 - 03:02 م
مواجهة فيروس كورونا
مواجهة فيروس كورونا
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أحمد أيمن
طالب النائب عبدالحميد الشيخ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، الحكومة بحظر الأفراح والمآتم خاصةً في الأرياف في الفترة الحالية لحين القضاء فيروس كورونا نهائيا في مصر، مؤكدا أن إقامة الاحتفالات والمناسبات كانت سببا رئيسيا في زيادة إصابات كورونا مجددا.

وأوضح "الشيخ"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر تشهد موجة ثانية من الفيروس بسبب حالة اللامبالاة والاستهتار التي تعامل بها المواطنون مؤخرا من خلع الكمامات وزيادة التجمعات، إلى جانب عدم تطبيق العزل المنزلي من قبل المصابين والمشتبه بهم،  قائلًا "الأفراح عندنا شغالة، ولا أكن فيه كورونا".

وأشار إلى أن النواب يستشعرون بخطورة الوضع من خلال الاتصالات التي يتلقاها كل نائب في دائرته من المواطنين الراغبين في حجز أسرة عناية لإصابة ذويهم بفيروس كورونا أو الرغبة في إجراء مسحات للتأكد من إصابتهم بالفيروس أو الحصول على أدوية العزل المنزلي.

وتابع نائب المنوفية أنه تلقى العديد من الشكاوى والاتصالات في دائرته والخاصة بانتشار فيروس كورونا وإصابة الأهالي على مدار الساعات القليلة الماضية. 

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