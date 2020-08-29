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الرئيس السيسي يشهد افتتاح بشاير الخير 2 بالمرحلة الثانية وطريق أبو قير

السبت 29/أغسطس/2020 - 03:00 م
الرئيس السيسي يشهد
الرئيس السيسي يشهد إفتتاح بشاير الخير 2 بالمرحلة الثانية وطر
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هاجر إبراهيم
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إفتتاح بشاير الخير 2 "المرحلة الثانية"، وافتتاح طريق أبو قير.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه اليوم مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، فيلما تسجيليا بعنوان "شريان الأمل"، يتناول ما تم إنجازه عقب الانتهاء من إنشاء محور المحمودية.

ويعد محور المحمودية محور تنمية متكامل ومشروع ضخم، حيث يخدم أربع أحياء شديدة الكثافة السكانية، كما أنه يربط بين الأحياء الداخلية ببعضها بعضا.

ويوفر محور المحمودية شريانا جديدا للحياة بالإسكندرية، كما أنه يضيف 20 كوبرى مشاة و7 كبارى علوية للسيارات لانتهاء أزمات التكدس والزحام.
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