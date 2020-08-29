كواعب أحمد البراهمي تكتب: يمكن (شعر)

يمكن مش جميلة
يمكن شعري مش طويل
يمكن مش لسه شابة
وكلامي في الهوي قليل
لكن عايش فيا قلب
لسه بيحب ويميل
يمكن مش بقدر أغني
ولا أقول أحلي كلام
يمكن مش بعرف ألون
ولا أحكي في الغرام
لكن قلبي لسه يحلم
يملأ العالم سلام
وأنت جيتني في وقت ضايع
وكأنك مسك الختام
جيت تقولي أنتي عايشه
ليكي روح عاوزة تحب
أنت فيك حاجه غريبة
فيك صدق وروح وقلب
فيك مباديء لسه طاهره
في زمن نفاق وكتب
فيك حاجات كتيرة حلوه
عمري كله ما شفتهاش
فيك بساطة وصوت حنين
كأنه غنوة مسمعتهاش
صحي قلبي من مواته
وكأنه عمره ما عاش
واللي فات من عمري عدي
عمر ضاع مني بلاش
سيبك أنت ....
هي كده الأفكار بتشطح
وتاخدنا دايما بعيد
والسما بتوهب وتمنح
ويتخلق فينا جديد
واللي كان مستحيل
واللي فاكرينه صعب
يسهل من عند الحميد
قلت يمكن
مرة معاي الدنيا تصدق
وقلت يمكن
قلبي لسه يعيش ويعشق
وخدتني أفكار كتيرة
فكرة تسرق مني فكرة
قلب يمكن أبقي عندك
زي ما أنت برضو عندي
قلت يمكن بكرة أحلي
وعقلي بياخد ويدي
قلت جايز
أبقي ضحكة في عيونك
وأبقي من الكون ده كونك
وأبقي حرف في كلمة
بتكمل بيها حروفك
وأسكنك وأسكن في قلبك
وأتحدي حيرتك وخوفك
كل دي أفكار وجات لي
وأنا قاعدة لوحدي أسرح
قبل ما أعرف فين طريقك
وقبل ما عيني تشوفك
قلت يمكن..