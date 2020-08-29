احتجاجات شعبية عارمة ضد حكومة الوفاق الليبية.. المظاهرات تجوب طرابلس ومصراته.. ردود دولية مناهضة لـ السراج.. وقرار ضد وزير الداخلية بسبب دعمه للمتظاهرين

السفارة الأمريكية تؤكد دعمها لسيادة القانون في ليبيا

اعتصام في مصراتة لدعم وزير الداخلية بعد قرار توقيفه

احتجاجات مليونية وميليشيات الوفاق تنتشر في طرابلس

سقوط أول ضحية برصاص ميليشيات السراج باحتجاجات طرابلس

متظاهرون ليبيون يغلقون الطريق الساحلي بين مصراتة وطرابلس

سفير ألمانيا لدى ليبيا يدعو إلى احترام حقوق المدنيين ووقف إطلاق النار









أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا دعمها لسيادة القانون وللشراكة الوثيقة مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج ووزير الداخلية فتحي باشاغا.





ودعا سفير ألمانيا لدى ليبيا اليوم السبت إلى احترام حقوق المدنيين وتحقيق تقدم ملموس نحو وقف إطلاق النار واستئناف إنتاج النفط.





وقام المتظاهرون بإغلاق الطريق الساحلي بين مصراتة و طرابلس قبل انضمامهم للاحتجاجات ضد حكومة الوفاق التي يرأسها فائز السراج.





ونظم المئات من سكان مدينة مصراتة اعتصامًا، احتجاجًا على وقف وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا عن العمل، وتقديمه إلى التحقيق.





وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا إيقاف وزير الداخلية فتحي علي باشاغا عن العمل وتحويله للتحقيق الإداري، على خلفية موقف من التظاهرات في طرابلس.





وقال المحتجون، في بيان قرأ خلال الاعتصام، إن باشاغا أوقف عن العمل وأحيل إلى التحقيق بسبب وقوفه مع حق المتظاهرين السلميين، المطالبين بتوفير الاحتياجات الضرورية ومحاربة الفساد والفاسدين.





وأضاف البيان: "وعليه نرفض قرار المجلس الرئاسي ونطالب المجلس مجتمعًا بتحقيق معلن لمعرفة الأسباب التي أدت لاتخاذ القرار".





كما طالب المعتصمون المجلس الرئاسي ومجلسي الدولة والنواب باتخاذ إجراءات عاجلة لتشكيل حكومة أزمة، مع تغيير شامل للوزراء والمناصب السيادية بأكملها، وإخراج الحكومة من طرابلس إلى أية مدينة أخرى.





وهتف المعتصمون "مع باشاغا يد بيد والسارق لازم ينشد"، و"دم الشهداء ينادي نبي تطهيرك يا بلادي"، وحملوا صورًا لباشاغا.





وكان باشاغا قد أعلن في بيان امتثاله لقرار المجلس الرئاسي بوقفه عن العمل والتحقيق معه، لكنه اشترط أن يكون التحقيق معه علنيًا وأن يبث مباشرة.





وبدأت عناصر من مليشيات الوفاق في الانتشار، وإغلاق الميادين والشوارع الرئيسية في العاصمة الليبية طرابلس، تحسبًا لخروج المتظاهرين بعد دعوات لمظاهرة مليونية من قبل حراك "همة شباب".





ووفق مصدر أمني في طرابلس، فإن عناصر مسلحة تتبع مليشيا النواصي والردع، قامت بالانتشار في شارع النصر، وتحديدًا عند الإشارة الضوئية "السيمافرو".





وأشار الضابط سليمان الشويهدي، من أمن طرابلس، إلى أن عناصر أخرى من مليشيات الردع، قامت بتطويق المنطقة الممتدة من شارع الهاني إلي جزيرة فشلوم.





وأوضح الشويهدي، أن حشودًا من المتظاهرين بدأت في التجمع بمنطقة جنزور، قرب مقر بعثة الأمم المتحدة.





وأضاف الشويهدي، أن عناصر تابعة لمليشيات "غنيوة الككلي" قامت بإغلاق كوبري 17، وكذلك مداخل منطقة أبوسليم بالمركبات العسكرية.





وبحسب الشويهدي، فإن اجتماعًا جرى يوم الخميس، جمع ضباطًا من جهاز الاستخبارات التركية مع عدد من قيادات المليشيات، وتحديدًا من مليشيا "الردع والنواصي" تم فيها توجيه قيادات المليشيات الموالية لحكومة الوفاق، بضرورة منع وصول المتظاهرين إلى الأماكن الحيوية، وكذلك استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، إذا حاولوا الخروج مجددًا للميادين والشوارع.





وكشفت وسائل إعلامية، عن سقوط أول ضحية في مظاهرات طرابلس خلال الأيام الأخيرة، حيث خرج المتظاهرون مطالبين حكومة فايز السراح بتحسين أوضاعهم المعيشية.





وبحسب شبكة "سكاي نيووز" يعد الشاب الليبي أول ضحية برصاص الميليشيات التي كانت تقمع الاحتجاجات المطالبة بالتغيير في طرابلس.





ونقلت عن مصادر ليبية تأكيدها وفاة الشاب الذي لم يكشف عن اسمه في إحدى مستشفيات طرابلس، إثر إصابته برصاص أطلقته ميليشيات موالية للسراج على المتظاهرين.





وأوضحت أن الشاب الليبي كان من بين المجموعة التي منعتها الميليشيات المسلحة من الوصول إلى ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس.





وأفادت وسائل إعلام ليبية، بسماع دوي إطلاق نار كثيف في العاصمة الليبية، طرابلس، بعد قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بإيقاف وزير الداخلية، فتحي باشاغا، احتياطيا عن العمل.





وكان المجلس الرئاسي قد قرر إيقاف باشاغا احتياطيا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار، كما قرر تكليف وكيل وزارة الداخلية، العميد خالد أحمد التيجاني مازن، بتسيير مهام الوزارة، وله ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات السيادية والإدارية الموكلة للوزير.





ونص القرار الذي حمل رقم "562" لسنة 2020 على أن التحقيق مع وزير الداخلية المفوض بشأن التصاريح والأذونات، وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات، والأحداث الناجمة عنها، التي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال أيام الأسبوع الماضي، والتحقيق في أي تجاوزات ارتكبت في حق المتظاهرين.





جدير بالذكر أن فتحي باشاغا يتواجد حاليا في تركيا، حيث التقى اليوم مع وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار.