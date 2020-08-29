أسامة عمر.. أصيب في عينه فحرم من حلم الهندسة.. فيديو

"كلية الهندسة" كانت أحرف هذه الجملة وقوده وقوته التي يحرق نور عينيه بالمذاكرة من أجلها، حلمه الأكبر في الحياة الذي طارده في نومه ويقظته، حتى حلت الليلة التي تبدد فيها الحلم بكابوس غرف العمليات ومرار الأدوية والحرمان من نور العين اليسرى، ورغم ذلك ركض بكل ما استطاع به من قوة للالتحاق بصفوف طلاب الهندسة، ولكن القدر لم يمنحه سوى مجموع 86% فقط بالثانوية العامة.





داخل غرفته المتواضعة في إحدى قرى بني سويف، كان أسامة عمر يجلس كعادته بين كتبه يلتهم المعلومات بعقل جائع للمعرفة والعلم الذي يمهد له الطريق لدخول كلية الهندسة قسم الاتصالات، حتى فاجأه صداع شديد أشبه برصاصة صوبت نحو عينه اليسرى، وجرى على لسانه جملة واحدة "عيني يا أمي.. مش شايف بيها".





منذ تلك اللحظة يعيش "أسامة" صاحب الـ 18 عامًا في ظلمة عينه اليسرى، فيحكي لـ"صدى البلد" قائلًا: "وأنا طالب في ثالثة ثانوي، في نص الفصل الدراسي الثاني بدأت أشتكي من ألم شديد في عين الشمال، وبدأ نظري فيها يضعف جدًا لحد ما الرؤية بالنسبالي كانت صعبة جدًا"، طارت به الأم إلى أطباء العيون الذين أوصوا بضرورة إجراء عملية جراحية.





بغصة ومرار، تسرد "أماني" والدة أسامة رحلتهم الشاقة: "رحت به للدكتور وقالي ضروري نعمله عملية دلوقتي، بحيث نحافظ على عينه بالوضع ده قبل ما يحصل حول فيها"، نزلت كلمات الطبيب كالصاعقة على الأم ولكنها صمدت ونفذت توصيات الطبيب بشدة، "عملنا العملية وانتظرت الوضع يتحسن ولكن مفيش أي حاجة خالص، رحت للدكتور تاني أقوله مفيش تحسن، كان رده بإن حالة أسامة نادرة ومفيش مجال للشفاء".





"عدم الخروج من المنزل أو إجهاد العين بالمذاكرة أو الذهاب إلى الدروس" كانت كلها إرشادات الطبيب التي ضرب بها "أسامة" عرض الحائط "كان صعب عليا أقعد أكتر من أسبوعين بعيد عن المذاكرة والدروس، حلمي في دخول الهندسة بيروح من إيدي، أنا اشتغلت على نفسي السنين اللي فاتتوكنت متفوق عشان يحصل كده معايا في أهم سنة، فكنت بروح للدروس وبذاكر ولو مروحتش للدروس كنت بتابع البرامج التعليمية".





ولكن زاد ركض "أسامة" خلف كلية الهندسة والذهاب إلى الدروس ضريبة مرضية جديدة، فتقول والدته: "على بداية شهر 3 فوجئنا بورم ضخم في جانب عينه الشمال، والدكتور شخصها بأنها حساسية شديدة وبرضه مالهاش علاج، وهو كان بيذاكر لدرجة كنت بخاف على عينه التانية تروح منه"، كانت الامتحانات تقترب والحالة الصحية لـ أسامة دون جديد أو أمل ولكنه رفض عرض والدته بالتأجيل، فيقول لـ"صدى البلد": "رفضت اقتراح والدتي بالتأجيل، صعب عليا أضيع سنة من عمري وانا تعبت فيها كتير، وعشان كده كنت بذاكر بجد حتى ألحق هندسة أو حاسبات ومعلومات".





عافر وذاكر واجتهد رغم كل ما يعانيه من آلام شديدة، وفي يوم ظهور النتيجة كانت الصدمة الثانية له، فالمجموع كان 86%، فتحكي والدته وقلبها يعتصر بالوجع: "يوم ظهور النتيجة حبس نفسه في أوضته وعياط مستمر لأن المجموع مش هيدخله هندسة أو حاسبات حكومي، تدخله خاص بس العين بصيرة والإيد قصيرة".







لم يبق أمام "أسامة" ووالدته "أماني" سوى أمل واحد وهو أن تمتد إليهم يد مساعدة، حتى يلتحق أسامة بأي منحة جامعية لكلية الهندسة أو الحاسبات والمعلومات "دي آخر فرصة في إن حلمه يتحقق لأنه تعب جدًا"، كانت تلك هي الأمنية التي تدعو "أماني" أن تتحقق ليلًا ونهارًا.