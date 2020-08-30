50 مليون جنيه.. نائب عن المنوفية يحصل على اعتماد مالي لنقل مقلب قمامة

قال النائب عبدالحميد الشيخ، عضو مجلس النواب عن دائرة تلا بمحافظة المنوافية، إنه حصل على اعتماد مالي من الحكومة بقيمة 50 مليون جنيه لنقل مقلب القمامة في تلا إلى مدينة السلام، وإقامة مصنع لتدوير القمامة خاص بمدينتي الشهداء وتلا بالمحافظة.





وأوضح الشيخ في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه حصل على الاعتماد المالي وفقا لطلب الإحاطة الذي تقدم به لحل أزمة القمامة في الدائرة بنقل مقلب تلا وإقامة مصنع تلا، متوجها بالشكر لمجلس الوزراء على سرعة الاستجابة لطلبه واعتماد المبلغ المطلوب للقضاء على الأزمة.



