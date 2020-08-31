شباب الخير في أسوان يتطوعون لتطهير وتعقيم المساجد ومراكز الشباب لمواجهة كورونا

يمثل العمل التطوعى ، ملحمة فى التعاون البناء الذى يهدف إلى خدمة المجتمع فى كل المجالات الحياتية ويتم استثماره بشكل إيجابى ليكون المشاركون فيه بمثابة جنود يرفع لهم القبعة لما يقدمونه من أعمال دون انتظار أى مقابل، ليكتبوا شهادة فخر يعتز بها المجتمع كونهم رموز مضيئة يحتذى بها فى العمل العام، وليمثلوا قصص من الكفاح المشرف والنجاح الهادف الذى يسطروه فى سجلات حياتهم ويظل علامة بارزة لهم ولأسرهم أمد الدهر.
وفى هذا الإطار يستعرض "صدى البلد" فى السطور التالية الضوء على بعض الأعمال التى يقوم بتنفيذها الشباب من المشاركين فى العمل التطوعى من أبناء محافظة أسوان.
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حملات واسعة لنظافة وتعقيم المساجد استعدادًا لصلاة الجمعة في أسوان
فمع عودة فتح المساجد مرة أخرى ، وعودة لأداء صلاة الجمعة بعد توقف استمر لقرابة 20 أسبوعًا نتيجة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى يتم اتخاذها لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد ، فقد كان شباب أسوان فى مقدمة من بادروا بالقيام بأعمال التطهير والتعقيم والرش لمختلف المساجد "أكثر من 1200 مسجد" على مستوى مدن ومراكز المحافظة .
وقد قام هؤلاء الشباب الذين ينضم بعضهم لأندية التطوع بمراكز الشباب المختلفة بالمشاركة بروح وطنية وبإصرار وعزيمة الأبطال فى أعمال التطهير والتعقيم أيضًا لمراكز الشباب المختلفة بهدف الحفاظ على سلامة المترددين عليها، ولكى يمارسوا الأنشطة الرياضية المتنوعة فى أمان كامل .
وأوضح فتحى عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان بأن الأعمال التطوعية التى يقوم بها الشباب كثيرة ، وهو ما يمنح الشخص المشارك فيها الشعور بأهمية فى المجتمع، وأنه عنصر فعال ومؤثر، ينفع نفسه وينفع الآخرين ، ليسجلوا قصص كفاح مثالية فى العمل المجتمعى والعام .
وقال فتحى عبد الحافظ إن الشباب يشارك فى العديد من الأعمال التطوعية وخاصة فى مجال الصحة أو التعليم وأن الصحة والتعليم هما الركائز الأساسية التى يعتمد عليها المجتمع ليتجه نحو الأفضل.
وأضاف أن الأعمال التطوعية تساهم بشكل مباشر فى منح الثقة بالنفس وتقوية الشخصية وتحمل المسئولية والقدرة على إتخاذ القرار ، وتقوية العلاقات بين الأفراد ، وتعزيز الشعور بالإنتماء الوطنى ، بجانب مساعدة الفرد فى التعرف على إمكانياته ومهاراته ، كما يمنحه الشعور بأهميته وفعاليته فى المجتمع ، مع الإستفادة من أوقات الفراغ ليصب كل ذلك فى تحقيق الصالح العام للمجتمع وتنميته والإرتقاء به وهو ما نحرص على غرسه فى نفوس الشباب خلال الندوات المختلفة التى تقوم المديرية بتنظيمها .
وفى هذا الإطار يستعرض "صدى البلد" فى السطور التالية الضوء على بعض الأعمال التى يقوم بتنفيذها الشباب من المشاركين فى العمل التطوعى من أبناء محافظة أسوان.
واقرأ أيضًا :
حملات واسعة لنظافة وتعقيم المساجد استعدادًا لصلاة الجمعة في أسوان
فمع عودة فتح المساجد مرة أخرى ، وعودة لأداء صلاة الجمعة بعد توقف استمر لقرابة 20 أسبوعًا نتيجة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى يتم اتخاذها لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد ، فقد كان شباب أسوان فى مقدمة من بادروا بالقيام بأعمال التطهير والتعقيم والرش لمختلف المساجد "أكثر من 1200 مسجد" على مستوى مدن ومراكز المحافظة .
وقد قام هؤلاء الشباب الذين ينضم بعضهم لأندية التطوع بمراكز الشباب المختلفة بالمشاركة بروح وطنية وبإصرار وعزيمة الأبطال فى أعمال التطهير والتعقيم أيضًا لمراكز الشباب المختلفة بهدف الحفاظ على سلامة المترددين عليها، ولكى يمارسوا الأنشطة الرياضية المتنوعة فى أمان كامل .
وأوضح فتحى عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان بأن الأعمال التطوعية التى يقوم بها الشباب كثيرة ، وهو ما يمنح الشخص المشارك فيها الشعور بأهمية فى المجتمع، وأنه عنصر فعال ومؤثر، ينفع نفسه وينفع الآخرين ، ليسجلوا قصص كفاح مثالية فى العمل المجتمعى والعام .
وقال فتحى عبد الحافظ إن الشباب يشارك فى العديد من الأعمال التطوعية وخاصة فى مجال الصحة أو التعليم وأن الصحة والتعليم هما الركائز الأساسية التى يعتمد عليها المجتمع ليتجه نحو الأفضل.
وأضاف أن الأعمال التطوعية تساهم بشكل مباشر فى منح الثقة بالنفس وتقوية الشخصية وتحمل المسئولية والقدرة على إتخاذ القرار ، وتقوية العلاقات بين الأفراد ، وتعزيز الشعور بالإنتماء الوطنى ، بجانب مساعدة الفرد فى التعرف على إمكانياته ومهاراته ، كما يمنحه الشعور بأهميته وفعاليته فى المجتمع ، مع الإستفادة من أوقات الفراغ ليصب كل ذلك فى تحقيق الصالح العام للمجتمع وتنميته والإرتقاء به وهو ما نحرص على غرسه فى نفوس الشباب خلال الندوات المختلفة التى تقوم المديرية بتنظيمها .