رئيس الوزراء: نخطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات المواد البترولية.. محور المحمودية نقلة حضارية للإسكندرية .. الحكومة انفقت 1.4 تريليون جنيه على قطاعات البترول والمياه والصرف الصحى والطرق













أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن محور المحمودية يعد احد أهم المشروعات التنموية في الاسكندرية وينقل المحافظة نقلة حضارية، خصوصا بعد أن اصبح واقعا فعليا مرسوما على الأرض وليس على الخرائط.





واوضح في كلمته خلال مؤتمر افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات في نطاق محافظ الإسكندرية اليوم، ان الدولة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات المواد البترولية خصوصا البنزين والغاز الطبيعي حتى لا تحتاج الى الاستيراد مرة أخرى.





وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إنه برغم كل التحديات التي واجهت الدولة والحكومة لإنهاء واتمام مشروع محور المحمودية الا انه تم إنجازه في أقل من عامين، مشيرا إلى أن مشروع محور المحمودية أصبح مشروع مرسوم على أرض الواقع وليس فقط على الخرائط، معقبًا: "الصور خير دليل على هذا الإنجاز".





وأضاف أن ترعة المحمودية كانت مليئة بالمخلفات لدرجة انها كانت مردومة وأصبحت مستنقع وليس محورا مائيا مهما بالمحافظة، موضحا أن الترعة أصبح لها مسار واضح وهناك حفاظ على جودة المياه في المحافظة التي تغذيها وتخدم سكانها.





واكد رئيس الوزراء، أن هناك 4 قطاعات تؤثر على الحياة اليومية للمواطن ومنها قطاع البترول، قطاع المياه والصرف الصحى، وقطاع الطرق، وأخيرا التموين، موضحا أن الحكومة المصرية أنفقت 1.4 تريليون جنيه خلال 6 سنوات على هذه الأربع قطاعات الحيوية.





وأشار مصطفى مدبولى، إلى أن المشروعات التى سيتم افتتاحها اليوم السبت بمحافظة الاسكندرية تصل تكلفتها الاستثمارية لأكثر من 11.5 مليار جنيه.





وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تسعى إلى امتلاك القدرة على الإنتاج في مشروعات النفط، والإسراع بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، موضحا أن برنامج توصيل الغاز للمنازل بدأ منذ عام 1981 حتى 2014، حيث تم توصيل الخدمة إلى 6 ملايين وحدة سكنية فقط في 25 عاما.





وأضاف "مدبولي"، أن الدولة استطاعت توصيل الغاز لـ 5 ملايين وحدة سكنية في 6 سنوات فقط، بإجمالي 11.4 مليون وحدة، كما تهدف الدولة للوصول لـ 18 مليون وحدة سكنية، وهي خطة الدولة خلال السنوات القادمة، ومضاعفة الأعداد بتوجيه من الرئيس السيسي، وذلك للقضاء مشاكل أنبوبة البوتاجاز وغيرها.





وقال رئيس مجلس الوزراء، إن الإسكندرية شهدت مشروعات تطوير عدة منذ فترة ليست ببعيدة، وعلى رأسها افتتاح أفضل المشروعات الخاصة بالدولة، وهو مشروع "بشاير الخير" بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن المشروع يعد قوميا؛ ويهدف لتطوير جميع المناطق غير الآمنة في مصر.





وأضاف "مدبولى"، أن منطقة "بشاير الخير" نموذج مثالى لما يتم في محافظات مصر فى قطاع تطوير العشوائيات.





كما قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بفضل الحجم الهائل من الاستثمارات في هذا القطاع، بالإضافة إلى وجود قدرة على التصدير.





وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة المصرية لديها رؤية مستقبلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد والمنتجات البترولية بحلول العام المالي 2023، منوها إلى أن ما نستورده فقط سيقتصر على الزيت الخام، وهو الذي يتم من خلاله إنتاج البنزين والسولار.





وأضاف مدبولي، أن الدولة تسعى للتوسع في عقود الإنتاج المشترك للمواد البترولية، معقبًا: "عشان ربنا يكرمنا"، وأن الدولة في خطتها الثانية تسعى لتحقيق الاكتفاء الكامل حتى من الزيت الخام فيما بعد.





وقال رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية تسعى لتقليل فجوة استيراد القمح، وذلك بزيادة إنتاجية القمح المصري، موضحا أنه في عام 2014 كان مخزون القمح المصري 1.7 مليون طن فقط، وحاليا يبلغ مخزون القمح المصري 4 ملايين طن، وتحتل الاسكندرية 26 % من استثمارات القمح.





وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة تهتم بمجال الطرق، من أصغر شارع وحتى الشوارع الداخلية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه بضخ 10 مليارات جنيه إضافية في مجال الطرق.





وأشار "مدبولي"، إلى أن هناك بعض القري بالمحافظات تعاني من الانقطاع عن الأماكن الأخرى، عند حدوث إنقطاع كهربائي أو أمطار غزيرة.





وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع محور المحمودية أحد أهم المشاريع القومية بمحافظة الإسكندرية، ودائمًا ما كان ضمن مخططات المدينة لتطوير هذا المحور منذ عدة سنوات.





وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن المشروع كان يهم الكثيرين وقطاعا كبيرا من المستثمرين، موضحا أنه أثار الكثير من الجدل والنقاش حوله.





وتابع رئيس مجلس الوزراء أن كثيرين شككوا في قدرة الدولة على إنهاء المشروع العملاق، ترددت أسئلة مثل "هل سيكون له فائدة كبيرة على المحافظة؟"، موضحًا أن محور المحمودية تحول من مستنقع للمخالفات والقمامة إلى منطقة تنمية كاملة، معقبًا "كله مثبت بالصور".