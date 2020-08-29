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علي السيد: مصر استطاعت المحافظة على عجلة الإنتاج رغم كورونا ..فيديو

السبت 29/أغسطس/2020 - 03:58 م
الكاتب الصحفي، على
الكاتب الصحفي، على السيد
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نورهان رأفت
قال الكاتب الصحفي، علي السيد ، إن الرئيس السيسي لا يفتتح مشروعا بل حالة تنموية متكاملة، فالمسألة ليست افتتاح طريق أو محور فقط.

وأضاف الكاتب الصحفي علي السيد، عبر سكايب ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن المشروعات القومية التي يفتتحها الرئيس السيسي تعطي حالة من التنمية للأماكن المحيطة بالمشروع، مشيرا إلى من أبرز المشروعات التي افتتحها الرئيس السيسي اليوم صومعة تخزين الغلال، مؤكدا أن التنمية ليست مجرد افتتاح المشروع.

ولفت إلى أن استمرار المشروعات تنبع من كونها مترابطة، موضحا أنه في السابق كانت تنشأ الطرق ولكن يهمل بعد ذلك، نظرا لعدم ربطه بأي مشروع تنموي.

وأوضح أنه على الرغم من إنشغال العالم لمواجهة فيروس كورونا ، فإن مصر لم تتوقف في عجلة إنتاجها.

وتابع "مصر لم تتضرر كثيرا بأزمة فيروس كورونا من حيث الأمن الغذائي أو غيرها من عجلة التنمية الاقتصادية".
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