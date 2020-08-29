متحدث النواب: رسائل السيسي الحاسمة للحكومة والشعب هدفها الصالح العام للدولة

أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أهمية الرسائل التي بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة والشعب المصرى أثناء افتتاحه عددًا من المشروعات القومية الكبرى بمحافظة الإسكندرية.





وطالب "حسب الله"، فى بيان أصدره اليوم، الجميع بإعطاء أولوية قصوى للرسائل التى تناولها الرئيس السيسى خاصة أن هدفها الرئيسى تحقيق الصالح العام لمصر وشعبها، مشيرا إلى أن فى مقدمة هذه الرسائل الاهتمام الكبير من الرئيس السيسى بملف وخطورة التعدى على أراضى وأملاك الدولة، كما أنه لن يبيع الوهم للناس تحت اعتبارات سياسية والحفاظ على الشعبية، وأن القنوات المسيئة تتكلم كلاما لا يرضى ربنا.





وقال الدكتور صلاح حسب الله إن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان واضحا وحاسما عندما أكد أن الحكومة أمام تكليف وتحدٍ واختبار بشأن ملف التعدى على أراضى الدولة، وأن من ليس لديه القدرة من المحافظين ومديرى الأمن على التصدى لهذه الظاهرة الخطيرة "يقدر يمشى".





وطالب الدكتور صلاح حسب الله، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وجميع المحافظين، ومديرى الأمن على مستوى الجمهورية، بإعطاء أكبر اهتمام لتنفيذ التكليفات الرئاسية ومنع أى تعديات جديدة على أراضى الدولة.