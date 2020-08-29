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محافظات

لبدء ضخ المياه للمناطق المتأثرة.. محافظ الجيزة يتفقد الإصلاحات النهائية لخط المياه المكسور بـ ناهيا

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:45 م
تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الأعمال النهائية الجاري تنفيذها لإصلاح الكسر المفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم بمنطقة ناهيا ،المغذي للخزان الياباني بالرماية. 

وأكد راشد أنه جاري تنفيذ أعمال إنهاء اللحمات النهائية والربط للبدء في إعادة ضخ المياه تدريجيا للمناطق المتأثرة بالانقطاع . 

وأشار المحافظ  أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بذلت قصاري جهدها لسرعة إصلاح الكسر المفاجئ الذي حدث بجوار مصرف زنين مما إستلزم معه بناء شدات خشبية لتقوية التربة تحسبًا لحدوث أى إنهيارات أثناء العمل وهو ما يعكس حجم العمل والمجهود المضاعف الذي تم تنفيذه لإصلاح الكسر.

ووجه راشد خلال الجولة بضرورة التنسيق مع مديرية الموارد المائية و الري لرفع مخلفات اعمال تطهير الترع والمصارف أولا بأول. 

من جانبه أكد المهندس منصور بدوي رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحى أن العمل متواصل منذ حدوث الكسر ولم يتوقف لحظة مشيرًا أنه تم الإستعانة بغطاسين لتحديد مكان الكسر، وكذا تجهيز المواسير المناسبة من الحديد الصلب  وتمت أعمال الحفر والتركيب لأطوال ٤٠ متر مواسير، وترحيل الخط حوالى ٢٤ مترا بعيدا عن المصرف.
 
ورافق المحافظ في الجولة السيد إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة واللواء ياسر سامي رئيس مركز ومدينة كرداسة.
لبدء ضخ المياه للمناطق المتأثرة.. محافظ الجيزة يتفقد الإصلاحات النهائية لخط المياه المكسور بـ ناهيا
لبدء ضخ المياه للمناطق المتأثرة.. محافظ الجيزة يتفقد الإصلاحات النهائية لخط المياه المكسور بـ ناهيا
لبدء ضخ المياه للمناطق المتأثرة.. محافظ الجيزة يتفقد الإصلاحات النهائية لخط المياه المكسور بـ ناهيا
لبدء ضخ المياه للمناطق المتأثرة.. محافظ الجيزة يتفقد الإصلاحات النهائية لخط المياه المكسور بـ ناهيا
لبدء ضخ المياه للمناطق المتأثرة.. محافظ الجيزة يتفقد الإصلاحات النهائية لخط المياه المكسور بـ ناهيا
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