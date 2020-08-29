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تكنولوجيا

عودة فيسبوك للعمل بصورة طبيعية

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:11 م
عودة فيسبوك للعمل
عودة فيسبوك للعمل بصورة طبيعية
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كريم جمال
عاد تطبيق فيسبوك للعمل بصورة طبيعية بعدما اصابه عطل فني منذ دقائق، حيث كان قد أعلن راود مواقع التواصل الاجتماعى الشهير "فيسبوك" عن توقف خدمة الإشعارات Notifications عن طريق تطبيق الهاتف المحمول.

واستخدم الرواد منصة موقع التدوينات القصيرة "تويتر"؛ للتعبير عن توقف الخدمة، وغضبهم الشديد من هذا العطل باستمرار، دون أى توضيح من "فيسبوك".
ولم تعلن إدارة "فيسبوك" أى تفاصيل حتى الآن حول العطل، وتوقيت عودة العمل بصورة طبيعية، وفقط عندما تضغظ على زر الإشعارات ستظهر لك رسالة العطل.

وجاءت الرسالة كالتالي "خدمة الإشعارات لا تعمل الآن بسبب خلل تفني.. نحاول جاهدين إصلاحها.. حاول بإعادة التحميل مرة أخري".

يذكر أن نفس العطل قد ظهر فى بداية العام الجاري، واشتكي منه معظم المستخدمين، وعلى الناحية الأخر تكتفي دومًا إدارة فيسبوك بالكشف عن العطل، و حل العطل فقط. 
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