النجوم يتنافسون في موسم الصيف بالأغاني السينجل .. عمرو دياب يطرح أماكن السهر مع دينا الشربيني .. حسين الجسمي يتألق بالبنط العريض

طرح الهضبة عمرو دياب، كليب اغنيته الجديدة "أماكن السهر" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وأغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي وإخراج أحمد النجار، وظهر في الفيديو كليب الفنانة دينا الشربيني وهو ما زاد عدد مشاهداته.









وجاء في كلمات أغنية أماكن السهر "ده جواب بان من العنوان اقروا المكتوب في عينيه.. في أماكن السهر أنا قمري طلع واتشهر.. والناس يقلقوا لو ظهر بيغطي ع الحلوين.. ع البحر أن مشي الموج يهدى ويختشى الموج يزعل لو مشي له حبايب بالملايين.. دة حبيبي لو نزل ع الأرض في ناس تعتزل".