سفراء إثيوبيا: اهتمام إماراتي وسعودي بالاستثمار في بلادنا

قال سفراء إثيوبيا في الإمارات والسعودية، اليوم السبت، إن المستثمرين يظهرون اهتماما متزايدا بالاستثمار في إثيوبيا.





ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا" عن سفير إثيوبيا لدى المملكة العربية السعودية، عبد العزيز أحمد، قوله إن إثيوبيا والسعودية تربطهما علاقة جيدة، وان هناك العديد من الشركات المهتمة بالاستثمار في إثيوبيا.





وأشار السفير إلى أن التقارب بين الدولتين يساعد رجال الأعمال السعودين على الاستثمار في إثيوبيا. ووفقا له أضاف أن الإطار القانوني في البلاد في الوقت الحاضر يعزز فرصة الاستثمار في البلاد. وهناك عدد كبير من المستثمرين ينتظرون تجاوز مرحلة انتشار كورونا.





وأوضح عبدالعزيز أن بعض المستثمرين يستهدفون إثيوبيا بشكل خاص لتحقيق الأمن الغذائي في المملكة، حيث يستثمرون في المنتجات الزراعية، كما أن هناك مستثمرون يرغبون في الاستثمار في إثيوبيا والتصدير إلى دول أخرى وتصدير المنتجات الصناعية إلى دول الشرق الأوسط .





ولفت السفير إلى أن المملكة العربية السعودية هي أكبر وجهة لتصدير البن الإثيوبي. كما يتم تصدير منتجات زراعية أخرى إلى المملكة.





من ناحيته قال سفير إثيوبيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، سليمان ديدفو، إن العلاقات التجارية والاستثمارية بين إثيوبيا والإمارات تتزايد من حين لآخر.





وأشارت الوكالة إلى أن الإمارات العربية المتحدة تعد واحدة من أكبر وجهات المنتجات الإثيوبية، خاصة للمنتجات الزراعية واللحوم والحيوانات الحية، والبستنة .





وبحسب السفير، فإنه يمكن عمل المزيد من خلال تحسين الجودة حيث تتمتع لإمارات بإمكانيات كبيرة، لافتا إلى أن إثيوبيا تعمل على زيادة زيادة حجم المنتجات الإثيوبية إلى الإمارات من خلال جذب منتجين مختلفين من الجانب الإثيوبي وكذلك مستوردين من الإمارات.



