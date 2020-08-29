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رياضة

ليلة الحسم.. إنجازان يداعبان الهلال قبل مواجهة الحزم في الدوري السعودي

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:23 م
الهلال السعودي
الهلال السعودي
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إسراء أشرف
يستضيف فريق الهلال نظيره الحزم، اليوم، السبت، الساعة الثامنة مساءً، في مباراة قد تكون حاسمة في إعلان الزعيم بطلا للدوري السعودي المحترفين، قبل جولتين من نهاية المسابقة.

ويتصدر الهلال جدول الدوري السعودي حاليًا، برصيد 63 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر الوصيف.

ويهدف الهلال لتحقيق الثلاث نقاط، ليضع يده على لقب البطولة، قبل جولتين من نهاية الدوري، للمرة الثالثة في تاريخه، دون النظر لنتائج النصر.

ويمتلك زعيم آسيا، احتمالين آخرين للتتويج بالبطولة اليوم، حال تعادله وتعادل النصر، الذي يستضيف الفيحاء في التوقيت ذاته، أو خسارتهما في المباراتين.


وضمن الهلال لقب دوري المحترفين قبل آخر جولتين، في موسمي 2010 - 2011 و2016- 2017.

وفي الموسمين الماضيين، انتظر المتصدر (الهلال 2018 - النصر 2019) حتى آخر جولة، ليكون بطلا لدوري المحترفين.
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