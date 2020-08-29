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تعليم

بعد وصول حجم الاستثمار في التعليم لـ 90 مليار جنيه.. ننشر تفاصيل إعداد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية في مصر الآن

السبت 29/أغسطس/2020 - 07:00 م
صدى البلد
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قســـم التعليــــم
كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، عن العديد من الارقام والاحصائيات الهامة التي تكشف وضع التعليم العالي في مصر حاليا.

حيث قال وزير التعليم العالي ، أن إجمالي عدد الجامعات الحكومية في مصر 27 جامعة حكومية ، و 32 جامعة خاصة ، و8 جامعات أهلية.
 
وأوضح أنه خلال العامين القادمين ، ستصل الاعداد الى 28 جامعة حكومية ، و35 جامعة خاصة ، و18 جامعة اهلية ، بالاضافة للجامعات التكنولوجية والجامعات الدولية بالعاصمة الادارية الجديدة.

وأضاف وزير التعليم العالي ، أن حجم المشروعات القومية في وزارة التعليم العالي الان يصل لـ 45 مشروع ، مشيرًا إلى أنه يتم التوسع في الجامعات الاهلية والحكومية حتى تكون كل محافظات مصر مغطاه بالتعليم الجامعي المجاني.

ولفت وزير التعليم العالي ، إلى أن مصر بها حاليا 4 أفرع للجامعات الدولية في مصر وهناك 3 أفرع جديدة سيتم تفعيلها قريبا.

وأعلن وزير التعليم العالي ، أن حجم الاستثمار في مجال التعليم في مصر وصل لـ 90 مليار جنيه وذلك لأول مرة على مدار اكثر من 100 سنة ، سواء بإستثمارات مباشرة او غير مباشرة

وأوضح انه تم فتح شريان جديد للتعليم وهو الجامعات التكنولوجية حيث تم تشغيل 3 جامعات تكنولوجية العام الماضي ، ونستعد لفتح 6 جامعات تكنولوجية جديدة قريبا

ولفت وزير التعليم العالي إلى أنه بالنسبة لأفرع الجامعات الدولية في مصر ، فمصر بها 4 أفرع للجامعات الدولية حاليا ، وسيتم تشغيل 3 افرع اخرى قريبا.
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