إعلامية كويتية: المرأة الإماراتية حظت بمكانة كبيرة.. لهذا السبب

أشادت الإعلامية الكويتية عائشة الرشد، بالدور الذى تقوم به المرأة الإماراتية صانعات المجد والتضحيات من أجل رفعة الإمارات وخدمة المجتمع بفضل سواعد أبنائها.





وقالت "الرشيد"، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، إن المرأة الإماراتية حظيت بمكانة لم تحظ بها اي امرأة فى دول العالم منذ أن رسخ ومكن المغفور له الشيخ زايد دورها ودفع بها لتتبوأ مكانة تميزها عن الأخريات وأوصى بضرورة الاهتمام بالمرأة وتعليمها وتشجيعها لدفع مسيرة العطاء وخدمة الوطن و لا اختلاف بين دورها ودور الرجل في ذلك، فهي لا تقل قدرة عنه في تحمل المسؤوليات والقيام بالمهام المنوطة بها ، واستكملت المسيرة أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك فهى الداعم الأكبر للمرأة الإماراتية وسار على نهجها قائد الدولة والشيخ محمد بن زايد.





ولفتت "الإعلامية الكويتية"، إلى أن المرأة الإماراتية حققت قفزة كبيرة بنجاحها فى كافة المجالات الصعبة التى كانت حكرًا على الرجال، لافتة إلى الإحصائيات التى تفيد بأن حوالي 66% من النساء يشغلن مناصب حكومية في الدولة إضافة إلى تواجدها في البرلمان الشيء الذي يعد قفزة نوعية لها وللمجتمع الإماراتي ككل.





وهنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المرأة الإماراتية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، موضحا تضحياتهن ودورهن في إنجازاتنا الوطنية النوعية ووقوفهن ضمن الخطوط الأمامية لمواجهة تحدي كورونا.





وكتب محمد بن زايد، عبر حسابه بموقع تويتر: "في يوم المرأة الإماراتية.. نهنىء أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا بهذه المناسبة ونفخر بعطائهن في الأسرة والمجتمع، وتضحياتهن ودورهن في إنجازاتنا الوطنية النوعية ووقوفهن ضمن الخطوط الأمامية لمواجهة تحدي " كورونا ”.. ونؤكد أن تمكين المرأة سيظل أولوية أساسية".

في يوم المرأة الإماراتية.. نهنىء أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا بهذه المناسبة ونفخر بعطائهن في الأسرة والمجتمع، وتضحياتهن ودورهن في إنجازاتنا الوطنية النوعية ووقوفهن ضمن الخطوط الأمامية لمواجهة تحدي " كورونا ”.. ونؤكد أن تمكين المرأة سيظل أولوية أساسي.





وتحتفل دولة الإمارات في 28 أغسطس من كل عام بيوم المرأة الإماراتية، تزامنًا مع ذكرى تأسيس الاتحاد النسائي العام عام 1975، وبدأ الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية في عام 2015، ويأتي هذ العام تحت شعار "التخطيط للخمسين: المرأة سند للوطن".