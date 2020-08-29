ليفاندوفسكي يبدي رغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ

ليفاندوفسكي، أبدى رغبته في الرحيل عن صفوف بايرن ميونخ في صيف 2018 بعدما أعرب عن عدم شعوره بالمساندة من قبل إدارة النادي البافاري.





وقال ليفاندوفسكي، في تصريحات لشبكة "Onet Sport" البولندية: "مفاوضات ريال مدريد؟ في هذه المرحلة شعرت بتمسك إدارة بايرن ميونخ بي".





وأضاف الدولي البولندي: "كان ينقصني الشعور بدعم إدارة بايرن ميونخ لي في بعض الأحيان، ولكني في النهاية كنت أؤمن بمشروع النادي".





وتابع: "عقدي الذي ينتهي في 2023، لن يكون الأخير لي، أريد اللعب على أعلى مستوى لما بعد 2023 ولا أفكر في ما سأفعله بعد ذلك".





ليفاندوفسكي، شارك في 47 مباراة مع بايرن ميونخ في الموسم الأخير، سجل خلاله 55 هدفًا وصنع 10 أخرى، ليقود فريقه للتتويج بالثلاثية.