عجزتى قبل أوانك.. اكتشفي علاقة الاستروجين بالشيخوخة

انتشرت فى السنوات الاخير ظاهرة الشيخوخة المبكرة التى جعلت الكثير من النساء تظهر عليهم علامات فى البشرة والشعر لا تعانى منها الا النساء المتقدمات فى العمر فما السر وراء ذلك؟





وذكر موقع Bright Side أن الإستروجين يساهم في إنتاج الخلايا الليفية للكولاجين والإيلاستين وعندما ينخفض مستوى هذا الهرمون تظهر التجاعيد ويصبح الوجه البيضاوي غير متساوٍ ويصبح الثديان مترهلين. ومع ذلك ، لا يتعلق الأمر بالجلد فقط فكلما انخفض مستوى الإستروجين ، زادت سرعة تآكل الجسم.

إقرأ أيضا

وإليكم طرق الحفاظ على مستويات إنتاج الإستروجين بالنسب الآمنة بما يساعد فى علاج اي خلل قد يقع بالفعل والوقاية من الآمنة بما يساعد فى علاج اي خلل قد يقع بالفعل والوقاية من الشيخوخة المبكرة



