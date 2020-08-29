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مرأة

عجزتى قبل أوانك.. اكتشفي علاقة الاستروجين بالشيخوخة

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:22 م
عجزتى قبل اوانك ..
عجزتى قبل اوانك .. اكتشفى علاقة الاستروجين بالشيخوخة
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اسماء محمد
انتشرت فى السنوات الاخير ظاهرة الشيخوخة المبكرة التى جعلت الكثير من النساء تظهر عليهم علامات فى البشرة والشعر لا تعانى منها الا النساء المتقدمات فى العمر فما السر وراء ذلك؟

وذكر موقع  Bright Side أن الإستروجين يساهم في إنتاج الخلايا الليفية للكولاجين والإيلاستين وعندما ينخفض مستوى هذا الهرمون تظهر التجاعيد ويصبح الوجه البيضاوي غير متساوٍ ويصبح الثديان مترهلين. ومع ذلك ، لا يتعلق الأمر بالجلد فقط  فكلما انخفض مستوى الإستروجين ، زادت سرعة تآكل الجسم.
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وإليكم طرق الحفاظ على مستويات إنتاج الإستروجين بالنسب الآمنة بما يساعد فى علاج اي خلل قد يقع بالفعل والوقاية من الشيخوخة المبكرة.

ويدعي العلماء أن منتجات اللحوم تثبط إنتاج الإستروجين ولهذا من الأفضل تقليل استهلاكك للبروتين الحيواني، وينصحوا بتناول طعام التوفو الذي يحتوي على فول الصويا وحليب الصويا والأرز البني وبذور الكتان والخضروات الطازجة والفواكه. 
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