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أخبار البلد

البيطريين تعلن نتيجة انتخابات التجديد النصفي

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:23 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلن الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفى، فوز الدكتور خالد سليم، بمنصب النقيب العام، بعدد أصوات 2432 صوت، مقابل 2171 صوتا للدكتور خالد العامرى، النقيب العام السابق، و 1329 صوتا للدكتور عبد العزيز الجوهرى، و1051 للدكتور هانى مرعى، موضحه أن إجمالى الحضور  بلغ 10 آلاف و192 صوتا، من بينهم 9925 صوتا صحيح، و267 صوتا باطل.

أوضح البدرى، فى المؤتمر الصحفى لإعلان نتائج انتخابات التجديد النصفى 2020، أنه على منصب عضو فوق ١٥ سنة،  لعضوية مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، فاز كل من: الدكتور  محمد عفيفي سيف ٢٥٣٣ صوتا، الدكتورة نبيلة البطراوي ٢٠٠٣ صوت، والدكتورة شيرين ذكي ١٩٢٨ صوتا،  وعلى منصب عضو تحت ١٥ سنة، لعضوية مجلس النقابة العامة،   حصل الدكتور  محمد شفيق على أعلى  الأصوات، ٣٠٩٠ صوتا، و الدكتورة ياسمين  أبو الخير ٢٥١٣ صوتا، والدكتور  أحمد طنطاوي ٢٣٣٧ صوتا.

أما نتائج القطاعات الستة، فقال البدرى،: فاز بمقعد قطاع القاهرة والجيزة، الدكتور محمد أشرف ٤١٨ صوتا، ومقعد غرب الدلتا الدكتور أحمد البنداري ٧٨٤ صوتا، ووسط الدلتا الدكتور محمد مبروك ١١٩٤ صوتا، وشرق الدلتا الدكتور  محمد حجازي ١٥٩٨ صوتا، وشمال الوجه القبلي الدكتور أيمن حلمى ٤٦٥  صوتا، وجنوب الوجه القبلي الدكتور أحمد خيرى ١١٦٦ صوتا.
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