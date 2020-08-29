أخبار العلوم والتكنولوجيا.. عودة فيسبوك للعمل بصورة طبيعية.. وشركة اتصالات أمريكية تقدم عرضا غريبا لعملائها

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
تقدم العديد من شركات الاتصالات في جميع أنحاء العالم عروضا مغرية وقيمة لعملائها، في محاولة لإرضائهم و المحافظة على ولائهم الدائم لها كشركة منافسة، وتتنوع العروض ما بين الدقائق المجانية والإنترنت المجانى لفترة معينة أو بحجم محدد، ولكن ما فعلته شركة T-Mobile تى موبايل الأمريكية لعملائها كان غريبا بعض الشئ.
كشف حساب التسريبات المعروف باسم @evleaks، صورة مسربة لهاتف موتورلا الجديد القابل للطي Moto Razr 2020، حيث جاءت أحدث التسريبات عبر AT&T، لتكشِف عن صور للهاتف من دليل المستخدم، مع استعراض تفاصيل مواصفات هذا الإصدار.
عاد تطبيق فيسبوك للعمل بصورة طبيعية بعدما اصابه عطل فني منذ دقائق، حيث كان قد أعلن راود مواقع التواصل الاجتماعى الشهير "فيسبوك" عن توقف خدمة الإشعارات Notifications عن طريق تطبيق الهاتف المحمول.
أعلن راود مواقع التواصل الاجتماعى الشهير "فيسبوك"، توقف خدمة الإشعارات Notifications عن طريق تطبيق الهاتف المحمول، ونشر المستخدمون شكواهم من الأمر على حساباتهم.
في منتصف الشهر الجاري، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بحق شركة بايت دانس ByteDance، يمنح فيه الشركة الصينية ما يصل إلى 90 يوما، لبيع أو فصل أعمال تطبيق إنشاء ومشاركة الفيديو الشهير تيك توك في الولايات المتحدة، حيث يزعم ترامب أن بايت دانس قد تتخذ إجراءات يهدد بالإضرار بالأمن القومي للولايات المتحدة، بعد أن أشار إلى مخاوف تتعلق بأمن الدولة حيث يقع مقر الشركة المالكة للتطبيق الذي يستخدمه أكثر من 100 مليون أمريكي في الصين.
أكد إيلون ماسك Elon Musk، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أن مصنع شركة تيسلا الكبير في ولاية نيفادا كان هدفا لهجوم أمني "خطير" بهجوم فيروس الفدية الضار.
يعد امتلاك جهاز كمبيوتر أو لابتوب جديد شعورا رائعا، ولكن تثبيت جميع التطبيقات الأساسية التي تحتاج إليها حتي تتمكن من بدء استخدام جهازك قد يكون عملية شاقة، لاسيما عندما تصبح عملية البحث عن التطبيقات وتنزيلها واحدا تلو الآخر مملة ومزعجة للغاية.
تستعد العلامة التجارية بوكو Poco، التابعة لشركة شاومي لإطلاق إصدار جديد من هواتفها الذكية يطلق عليه اسم Poco X3، حيث أكد مدير التسويق والمتحدث الرسمي للشركة الصينية أنه سيتم تزويد الهاتف الجديد بعدسة كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل، وشارك أول صورة إلتقطتها كاميرا الهاتف.
استكمالا لخطتها لتطوير نوع متطور من الرقاقات الذكية لزراعتها في أدمغة الأشخاص، كشفت شركة Neuralink، المتخصصة فى علوم الأعصاب عن زراعة رقاقة كمبيوتر بحجم العملة المعدنية في دماغ خنزير، والتي تعد خطوة متقدمة في خطة الشركة الناشئة لعلاج بعض الأمراض التي تصيب الإنسان.
أفادت بعض التقارير السابقة بأن شركة سامسونج Samsung ، تخطط لتوسيع خط إنتاج الهواتف الذكية القابلة للطي بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، حيث تعمل الشركة الكورية الجنوبية على إصدار مشابة لـ Z Fold2 بسعر أرخص.
عثرت شركة "Oversecured" لأمن التطبيقات، على ثغرة خطيرة في مكتبة Play Core المستخدمة على نطاق واسع من جوجل، تسمح للتطبيقات الضارة بنقل البيانات الحساسة من التطبيقات الأخرى بنفس الهاتف.