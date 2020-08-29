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التنمية المحلية: إزالة 10 آلاف و800 حالة تعد على أراضي الدولة..فيديو

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:37 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إنه تم رصد ما يزيد عن 3800 حالة تعدي علي لأراضي الزراعية حتي أمس.

وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أنه تم  إزالة 10 الآف و800 حالة تعدي علي أراضي الدولة.

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة أن الحكومة حريصة علي استرداد اراضي الدولة وازالة المخالفات.

وأوضح  أن الرئيس السيسي قال انه لابد من وقف مخالفات البناء والتعديات تكليف وتحدي واختبار للحكومة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي نوه أن التعدي علي الأرض الزراعية والبناء غير المخطط يساوي خطر سد النهضة.
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