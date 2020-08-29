من الحكم عليه بالإعدام لتأسيس عدد من شركات الطيران.. رحيل مؤسس الخطوط الجوية الأردنية وهذه سيرته الذاتية

توفي اليوم السبت في بيروت رجل الاعمال الاردني البارز ذو الاصول اللبنانية علي غندور مؤسس شركة عالية "الخطوط الجوية الملكية الأردنية" عن عمر ناهز 89 عامًا حيث ولد عام 1931.





ودرس غندور هندسة الفضاء بالجامعة الأمريكية في بيروت وهندسة الطيران في جامعة نيويورك و حكم عليه بالإعدام في لبنان بعد إتهامه بمشاركته في الإنقلاب الفاشل الذي قام به القوميون عام 1961.





سافر غندور الي الأردن، وبعدها بعامين ساهم بتأسيس خطوط "عالية" بجانب مساهمته في تأسيس مجموعة من شركات الطيران والشحن الجوي ، ابرزها "شركة الأجنحة العربية ، وأكاديمية رواد الطيران ، وشركة الشحن الجوي العربي ، وطيران " جيت" في الهند.

كما أسس شركة ارامكس التي شغل عضوية مجلس ادارتها، بالإضافة الي عضويته ثم رئاسته اللجنة التنفيذية في الإتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا).



