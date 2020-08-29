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رياضة

تشافي يكشف أفضل لاعب خط وسط في العالم

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:39 م
صدى البلد
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عمر سلامة
كشف تشافي هيرنانديز أسطورة برشلونة ومدرب نادي السد عن أفضل لاعب خط وسط في العالم حاليًا بحسب وجهة نظره، واقعًا اختياره على نجم مانشستر سيتي.

ويرى تشافي أن البلجيكي كيفين دي بروين في مستوى بعيد جدًا عن جميع لاعبي خط الوسط الحاليين، وذلك لما يتمتع به من إمكانيات كبيرة وقدرة على صناعة الفارق.

وقال تشافي في مقابلة نشرتها صحيفة سبورت الإسبانية “كيفين دي بروين مع مانشستر سيتي يبدو لي في مستوى آخر، إنه مقاتل وقادر على صناعة الفارق، إنه أفضل لاعب خط وسط بالعالم حاليًا”.

كما وقع اختيار تشافي على كيليان مبابي كأفضل لاعب شاب، وأردف قائلًا “من الناحية الفنية إنه جيد جدًا، وهو صغير جدًا، إنه اللاعب المثالي لإحداث الفارق ويصبح الأفضل في العالم”.

أما بالنسبة للخط الخلفي، فيعتقد تشافي أن فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول هو الأفضل في الوقت الراهن، وأردف قائلًا “إنه يتمتع بقدرات قيادية كبيرة، ويملك قوة بدنية أيضًا، بشكل عام يتمتع بمستوى تقني جيد”.
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