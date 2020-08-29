أضخم قنبلة هيدروجينية.. روسيا تكشف عن تجربة قنبلة القيصر.. فيديو

عرضت قناة العربية، فيديو، عن أضخم قنبلة هيدروجينية عرفها العالم حتى الآن .
وأضاف الفيديو أن هذه لقطات سرية من تجربة "قنبلة القيصر"، حيث بعد هذا أقوى سلاح صنعه الإنسان.
وأوضح الفيديو أن هذه القنبلة تبلغ قوتها التفجيرية 51 ميجا طن .
وأشار إلى أن هذه القنبلة أقوى بـ 4 مرات من انفجار هيروشيما، مؤكدا أن "سحابة الفطر" ارتفعت 65 كيلومترا وعرضها 90 كيلو مترا .
ونوه إلى أن القنبلة وزنها 28 طنا، وطولها 8 أمتار، وقطرها يتجاوز المترين، لافتا الى أنها جُرِّبت في حقبة الاتحاد السوفيتي عام 1961.
واكد أن هذه القنبلة أسقطتها قاذفة قنابل تم تصميمها خصيصا لها في "نوفايا زميليا" شمال شرقي روسيا.