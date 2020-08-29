أضخم قنبلة هيدروجينية.. روسيا تكشف عن تجربة قنبلة القيصر.. فيديو

عرضت قناة العربية، فيديو، عن أضخم قنبلة هيدروجينية عرفها العالم حتى الآن .





وأضاف الفيديو أن هذه لقطات سرية من تجربة "قنبلة القيصر" ، حيث بعد هذا أقوى سلاح صنعه الإنسان.





الفيديو أن هذه القنبلة تبلغ قوتها التفجيرية 51 ميجا طن . وأوضح





وأشار إلى أن هذه القنبلة أقوى بـ 4 مرات من انفجار هيروشيما، مؤكدا أن "سحابة الفطر" ارتفعت 65 كيلومترا وعرضها 90 كيلو مترا .





ونوه إلى أن القنبلة وزنها 28 طنا ، وطولها 8 أمتار ، وقطرها يتجاوز المترين ، لافتا الى أنها جُرِّبت في حقبة الاتحاد السوفيتي عام 1961.



