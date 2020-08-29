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توك شو

أضخم قنبلة هيدروجينية.. روسيا تكشف عن تجربة قنبلة القيصر.. فيديو

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:40 م
السحابة الناتجة عن
السحابة الناتجة عن التفجير
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إبراهيم القادري
عرضت قناة العربية، فيديو، عن أضخم قنبلة هيدروجينية عرفها العالم حتى الآن .

وأضاف الفيديو أن هذه لقطات سرية من تجربة "قنبلة القيصر"، حيث بعد هذا أقوى سلاح صنعه الإنسان.

وأوضح الفيديو أن هذه القنبلة تبلغ قوتها التفجيرية 51 ميجا طن .

وأشار إلى أن هذه القنبلة أقوى بـ 4 مرات من انفجار هيروشيما، مؤكدا أن "سحابة الفطر" ارتفعت 65 كيلومترا وعرضها 90 كيلو مترا .

ونوه إلى أن القنبلة وزنها 28 طنا، وطولها 8 أمتار، وقطرها يتجاوز المترين، لافتا الى أنها جُرِّبت في حقبة الاتحاد السوفيتي عام 1961.

واكد أن هذه القنبلة أسقطتها قاذفة قنابل تم تصميمها خصيصا لها في "نوفايا زميليا" شمال شرقي روسيا.
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