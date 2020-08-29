عادل مبروك يكتب: المنبوذة





خدعتها نفسها..ظنت أنها بمقوماتها كأنثى تستطيع أن تمتلك من حولها..ومن خدعته نفسه يستطيع أن يخدع الجميع بكل سهولة..لعبت كل الأدوار..المسموح والممنوع..السهل والصعب..تلونت بكل الألوان لاعجاب واغراء الجائعين ومن على شاكلتها..لا تؤمن بقضية الحب العذري..المقابل كان جواز سفرها..رفضت الحياة الكريمة ونبذتها فأصبحت هي المنبوذة..خلق الله لها أذنين مثل باقي البشر لتستمع إلى صوت العقل والنصيحة ولكن أذناها أبت أن تسمع الا مايضرها ولا ينفعها..تطوع البعض للإصلاح من شأن هذه المنبوذة ولكن للأسف داء الحماقة أعيا من يداويه..استقوت بمن على شاكلتها للتغلب على من يريد هدايتها..يأس البعض من محاولة إصلاح عيوبها..تمادت في اغوائها..باعت الغالي بالرخيص..خسرت كل ما هو غالي ونفيس في حياتها..تستمتع برؤية صراع الواهمين باغرائها واغوائها..تشعر أنها في أزهى عصورها عندما ترى من حولها يتصارع عليها وكأنها ملكة متوجة على عرش الجمال..اذا تحدثت معها لن تفرق بين جدها وهزلها..رفضت بكل قوة أن تحيا حياة كريمة كباقي بني جنسها من البشر..مرت الأيام والسنون..ذبل جمال المنبوذة..تنحى عنها كل قريب..صارت وحيدة تجني اشواك ما زرعته في شبابها..حاولت العودة إلى من كان لهم شرف المحاولة في إصلاحها ولكن للأسف لم يكن لديها رصيد طرفهم لاحتضانها..احتضنها الشيطان الذي أفنت حياتها وشبابها في إرضاؤه..وعادت المنبوذة إلى سابق عهدها في ثوب جديد يتناسب مع مرحلتها العمرية الجديدة وحصلت بجدارة على لقب المنبوذة.



