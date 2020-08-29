محمد صلاح يتحدث عن اتهامه بالجنون.. والإصابة اللعينة.. ورعب كورونا.. وهدفه التاريخي في مانشستر يونايتد

اتهامه بالجنون:





قال محمد صلاح: قلت في أول مقابلة بعد انضمامي إلى ليفربول إن هدفي هو التتويج بالدوري الإنجليزي، لكنهم قالوا عني مجنون".









أضاف : "لعبنا الموسم الماضي من أجل المنافسة على جميع البطولات، لكن الدوري الإنجليزي، كان هدفنا الأساسي، ونجحنا في تحقيق ذلك".









جنون الجماهير:





وعن هدفه في مانشستر يونايتد قال صلاح:" لقد كنت متحمسا للغاية بعد هدفي في مانشستر يونايتد، لقد كان رد فعل الجماهير جنونيا.





رعب بسبب كورونا:





وأشار إلى أن الجميع في ليفربول شعر بالذعر، بسبب الشائعات التي ترددت حول إلغاء الدوري الإنجليزي بسبب فيروس كورونا".









وتابع صلاح، أنه رغم هذه الشائعات إلا أنه من الصعب تصديق إلغاء المسابقة بعد هذا الموسم الطويل.





وأضاف أنه رغم ذلك استمتعت كثيرا خلال هذا الفترة بتواجدي الدائم مع عائلتي.





الإصابة اللعينة:





ونطرق صلاح للحديث عن إصابة الكتف التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 على يد راموس 2018 راموس، قال صلاح:" لقد كانت إحدى أسوأ الفترات التي مررت بها خلال مسيرتي، لقد كانت إصابة صعبة.





وعن بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، قال صلاح:" كنت أجلس مع بعض اللاعبين في ليفربول وأخبرنا فينالدوم أنه لا يمكن أن نخير نهائين متتالين".



