AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد صلاح يتحدث عن اتهامه بالجنون.. والإصابة اللعينة.. ورعب كورونا.. وهدفه التاريخي في مانشستر يونايتد

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:53 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
Advertisements
محمد السعيد
تحدث النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي  عن العديد من الأمور المهمة التي عاشها منذ انضمامه إلى الريدز في  صيف 2017،  خلال فيلم وثائقي بثته شبكة بي بي سي البريطانية بمناسبة فوز ليفربول بالدوري الانجليزي.

اتهامه بالجنون:

قال محمد صلاح: قلت في أول مقابلة بعد انضمامي إلى ليفربول إن هدفي هو التتويج بالدوري الإنجليزي، لكنهم قالوا عني مجنون".


أضاف: "لعبنا الموسم الماضي من أجل المنافسة على جميع البطولات، لكن الدوري الإنجليزي، كان هدفنا الأساسي، ونجحنا في تحقيق ذلك".


جنون الجماهير:

وعن هدفه في مانشستر يونايتد قال صلاح:" لقد كنت متحمسا للغاية بعد هدفي في مانشستر يونايتد، لقد كان رد فعل الجماهير جنونيا.

رعب بسبب كورونا:

وأشار إلى أن الجميع في ليفربول شعر بالذعر، بسبب الشائعات التي ترددت حول إلغاء الدوري الإنجليزي بسبب فيروس كورونا".


وتابع صلاح، أنه رغم هذه الشائعات إلا أنه من الصعب تصديق إلغاء المسابقة بعد هذا الموسم الطويل.

وأضاف أنه رغم ذلك استمتعت كثيرا خلال هذا الفترة بتواجدي الدائم مع عائلتي.

الإصابة اللعينة:

ونطرق صلاح للحديث عن إصابة الكتف التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 على يد راموس 2018 راموس، قال صلاح:" لقد كانت إحدى أسوأ الفترات التي مررت بها خلال مسيرتي، لقد كانت إصابة صعبة.

وعن بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، قال صلاح:" كنت أجلس مع بعض اللاعبين في ليفربول وأخبرنا فينالدوم أنه لا يمكن أن نخير نهائين متتالين".

واستطرد:" لن يتذكرنا أحد حال خسرنا هذا النهائي، لقد تعرضنا لضغوطات كبيرة في هذا الموسم،لأننا خسرنا كل شيء ولم يكن أمامنا سوى دوري الأبطال".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد صلاح: متفاهم مع فيرمينيو.. واسعى للقب هداف البريميرليج

ليلة بكى فيها محمد صلاح.. وقصة هدف أهدى لقب الدوري إلى ليفربول

الفرعون راجع للعرش.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي محمد صلاح فى برايتون

محمد صلاح: اتهموني بالجنون.. وشعرنا بالذعر في ليفربول بسبب كورونا

ترشيحاتنا

9 نصائح من هاني الناظر لمواجهة الموجة الحارة المقبلة

كرهوني في شكلي وخلقتي.. القصة الكاملة لخلع ريما رهونجي الحجاب

محمد النني يقود أرسنال أمام ليفربول فى نهائي كأس الدرع الخيرية

10 غيابات عن مواجهة ليفربول وآرسنال بـ كأس الدرع الخيرية

باحثون إسرائيليون: على تل أبيب الاستعداد لسيناريوهات محتملة بشأن المواجهة اليونانية المصرية مع تركيا

أسيب مكانى وأمشى.. السيسي ينفعل ويهدد بإبادة كل مخالفات البناء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم خرافي.. سعر فستان وحقيبة ياسمين صبري في أحدث ظهور

9 نصائح من هاني الناظر لمواجهة الموجة الحارة المقبلة

أعمال الشغب تندلع في السويد بسبب حرق متطرف دانماركي للمصحف الشريف | صور