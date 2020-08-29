نشرة المرأة و الصحة .. حكاية طبق عاشوراء.. كورونا ينتقل عبر المراحيض.. سعر فستان ياسمين صبري

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمراة والصحة، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
كدت دراسة علمية حديثة أجريت في الصين، أن وباء كورونا التاجي قد ينتقل من خلال المراحيض وأنابيب الصرف الصحي التي تتشاركها أكثر من شقة.
وقام الباحثون القائمون على الدراسة باستكشاف الفيروس التاجي في حمام شقة في مدينة غوانزو بجنوب الصين ، لكنها لم يكن بها مرضى ، ومن هنا اكتشف الباحثون أن الفيروس انتقل لهذه الشقة من خلال المرحاض وأنابيب الصرف .
ورصد الباحثون وجود فيروس كورونا على الصنبور والحوض ومقبض الدش، وتم اكتشاف الحمام الملوث بفيروس كورونا، فوق شقة كانت تضم 5 أفراد ثبتت إصابتهم بالمرض.
تقليل خطر الإصابة بـ COVID-19 ، يوصي خبراء الصحة العامة بالابتعاد مسافة 6 أقدام عن الأشخاص خارج "الفقاعة" الخاصة بك ، لكن الخبراء يقولون إن هذا لا يكفي دائمًا.
ووفقا لموقع health يعود تاريخ قاعدة الـ 6 أقدام إلى أواخر القرن التاسع عشر ، عندما وجد عالم ألماني أن مسببات الأمراض كانت موجودة في قطرات كبيرة طردت من الأنف والفم.
و يمكن أن تؤثر الرياح والطقس على كيفية انتقال القطرات وإذا كانت الرطوبة منخفضة ، يمكن أن تتقلص القطرات الأكبر وتبقى في الهواء لفترة أطول.
وفي الأربعينيات من القرن الماضي ، مكنت التطورات في التصوير الفوتوغرافي الباحثين من التقاط صور لقطرات الزفير التي يتم رشها عندما يعطس الشخص أو يسعل أو يتحدث.
ووفقا لموقع health يعود تاريخ قاعدة الـ 6 أقدام إلى أواخر القرن التاسع عشر ، عندما وجد عالم ألماني أن مسببات الأمراض كانت موجودة في قطرات كبيرة طردت من الأنف والفم.
و يمكن أن تؤثر الرياح والطقس على كيفية انتقال القطرات وإذا كانت الرطوبة منخفضة ، يمكن أن تتقلص القطرات الأكبر وتبقى في الهواء لفترة أطول.
وفي الأربعينيات من القرن الماضي ، مكنت التطورات في التصوير الفوتوغرافي الباحثين من التقاط صور لقطرات الزفير التي يتم رشها عندما يعطس الشخص أو يسعل أو يتحدث.
أكدت دراسة حديثة ، أن ما يقرب من ثلث الفتيات بين أعمار 11 و 21 عام ، يستخدمن تطبيقات مختلفة لتغيير أشكالهن للأفضل قبل نشر الصور على مواقع التواصل الإجتماعي ، بحسب صحيفة ميرور البريطانية .
وحسب الاستطلاع الذي اجرته جمعية مرشدات المملكة المتحدة ، فإن 33 % ممن شاركن في هذا الاستطلاع يقوموا بحذف الصور التي لا تحصد إعجابات أو تعليقات كثيرة.
وأجريت الدراسة على 2186 فتاو بين 7 و 21 سنة ، وأوضحت النتائج أن الفترة الماضية التي قضيناها خلال الحجر المنزلي وصعوبة الخروج تسببت في تضاعف الضغوط على النساء والفتيات، ليقضين أوقاتًا أطول على مواقع التواصل الإجتماعي.
و أوضحت الدراسة أن 39% من الفتيات لا يستطيعن نشر ثورهم الواقعية على الإنترنت ، كما أوضح الاستطلاع أن 44% من الفتيات أكدن خوفهن من انتقاد الآخرين لأجسادهن يمنعهن من الموافقة على التقاط صورهن.
تألقت الفنانة ياسمين صبري في صورة حديثة مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ، حيث ظهرت ياسمين في فستان أصفر طويل، صيفي مبهج ، منحها إطلالة أنيقة وجذابة .
وجاء سعر فستان ياسمين صبري بقيمة 885 دولارا، وهو من ماركة solace london dress ، وجاء الفستان مكشوف الذراعين وجزء من الظهر، ومشجر بالأصفر والبني.
و اختارت ياسمين صبري حقيبة صفراء مميزة ، وهي من ماركة Fendi ووصل سعرها 4000 يورو.
قدم الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية الرئيس السابق للمعهد القومي للبحوث، عدة نصائح قبل التعرض لموجة حارة شديد متوقعة الأسبوع المقبل .
وكتب هاني الناظر على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك " :" الايام القادمة ولمدة حوالي اسبوع بإذن الله متوقع ان نتعرض لموجة حارة شديدة لهذا أناشد حضراتكم أن تضعوا في اعتباركم مجموعة من الاجراءات :
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1-اثناء الخروج نهارا لابد من مراعاة ارتداء ملابس قطنية بيضاء او ذات الوان فاتحة
2- ضرورة حماية الرأس أثناء السير في الشمس بكاب أو شمسية يد
3-استخدام كريمات واقية من الشمس علي أن تجدد كل ساعتين
4- الاستحمام مرتين يوميا بماء بارد وليس فاتر ولا دافئ مع استخدام صابون الجلسرين