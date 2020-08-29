نشرة المرأة و الصحة .. حكاية طبق عاشوراء.. كورونا ينتقل عبر المراحيض.. سعر فستان ياسمين صبري

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمراة والصحة، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

كدت دراسة علمية حديثة أجريت في الصين، أن وباء كورونا التاجي قد ينتقل من خلال المراحيض وأنابيب الصرف الصحي التي تتشاركها أكثر من شقة.





وقام الباحثون القائمون على الدراسة باستكشاف الفيروس التاجي في حمام شقة في مدينة غوانزو بجنوب الصين ، لكنها لم يكن بها مرضى ، ومن هنا اكتشف الباحثون أن الفيروس انتقل لهذه الشقة من خلال المرحاض وأنابيب الصرف .





ورصد الباحثون وجود فيروس كورونا على الصنبور والحوض ومقبض الدش، وتم اكتشاف الحمام الملوث بفيروس كورونا، فوق شقة كانت تضم 5 أفراد ثبتت إصابتهم بالمرض.









ووفقا لموقع health يعود تاريخ قاعدة الـ 6 أقدام إلى أواخر القرن التاسع عشر ، عندما وجد عالم ألماني أن



و يمكن أن تؤثر الرياح والطقس على كيفية انتقال القطرات وإذا كانت





وفي الأربعينيات من القرن الماضي ، مكنت التطورات في التصوير الفوتوغرافي الباحثين من التقاط صور لقطرات الزفير التي يتم رشها عندما يعطس الشخص أو يسعل أو يتحدث.

تقليل خطر الإصابة بـ COVID-19 ، يوصي خبراء الصحة العامة بالابتعاد مسافة 6 أقدام عن الأشخاص خارج "الفقاعة" الخاصة بك ، لكن الخبراء يقولون إن هذا لا يكفي دائمًا.ووفقا لموقع health يعود تاريخ قاعدة الـ 6 أقدام إلى أواخر القرن التاسع عشر ، عندما وجد عالم ألماني أن مسببات الأمراض كانت موجودة في قطرات كبيرة طردت من الأنف والفم.و يمكن أن تؤثر الرياح والطقس على كيفية انتقال القطرات وإذا كانت الرطوبة منخفضة ، يمكن أن تتقلص القطرات الأكبر وتبقى في الهواء لفترة أطول.وفي الأربعينيات من القرن الماضي ، مكنت التطورات في التصوير الفوتوغرافي الباحثين من التقاط صور لقطرات الزفير التي يتم رشها عندما يعطس الشخص أو يسعل أو يتحدث.



