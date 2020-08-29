علماء يستخدمون البعوض لتقليل الإصابة بحمى الضنك

قال باحثون إن البعوض المحقون ببكتيريا فريدة أدى إلى انخفاض "مذهل" في حمى الضنك في إندونيسيا.





وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تعد حمى الضنك، فيروس استوائي يسبب الحمى الشديدة والأوجاع ، وهو مرض يصيب حوالي 400 مليون شخص كل عام ويقتل ما يصل إلى 25000.

وافادت الصحيفة بأن العلماء اطلقوا الملايين من البعوض المحقونة بـ Wolbachia ، وهي بكتيريا تمنعها من نقل الفيروس.

ووجد الفريق أن عدوى حمى الضنك كانت أقل بنسبة 77٪ في الأحياء المعالجة، مقارنة بالمناطق التي لم تتعرض للحشرات المصابة.





وقال آدي أوتاريني ، باحث الصحة العامة في جامعة يوجياكارتا في جادجا مادا ، الذي شارك في تأليف الدراسة أن هذا إنجاز حقيقي ، وأمل جديد لهم وللناس .





وأشارت الصحيفة إلى أنه على مدى 3 سنوات ، تم إطلاق البعوض الحامل للبكتيريا في عشرات المناطق المختارة عشوائيًا في المدينة التي يزيد عدد سكانها عن 300000 نسمة ، في حين تم اختيار 12 أخرى كعناصر تحكم.