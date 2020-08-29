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رياضة

كريم طارق يعلق على فوز الطلائع على الإنتاج فى الدوري

السبت 29/أغسطس/2020 - 07:06 م
طلائع الجيش
طلائع الجيش
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محمد رشاد
علق كريم طارق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، على فوز فريقه على الانتاج الحربي فى إطار الأسبوع الـ 23 من الدوري الممتاز.

وحقق طلائع الجيش فوزًا صعبًا على حساب الإنتاج الحربي ضمن منافسات الدوري المصري بهدف وحيد سجله كريم طارق في الدقيقة 71 من عمر اللقاء.

وقال كريم طارق في تصريحات إذاعية عبر آثير "الشباب والرياضة": "الاجتهاد هو سر تألق أي لاعب، وأنا طموحي ليس له سقف ولكن أخذ كل خطوة على حدة".

وتابع: "أسعى لتحسين مركز طلائع الجيش في الدوري وتقديم أفضل ما عندي مع الفريق وإفادته ومن ثم الانضمام لصفوف منتخب مصر لأنه شرف كبير لأي لاعب".

وأبدى اللاعب استياءه من أرضية استاد (الأهلي وي السلام)، موضحًا: "أرضية الملعب سيئة جدًا جدًا وكل الفرق التي خاضت مباريات عليه كانوا يعانون".

وأكمل: "حتى النادي الأهلي يلعب على استاد القاهرة حتى يتم إصلاح أرضية استاد (الأهلي وي السلام) ولكن الحمد لله مرت المباراة على خير وحققنا الفوز".

يذكر، أن إدارة الأهلي قد حصلت على استاد السلام كحق انتفاع لمدة 10 سنوات.
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