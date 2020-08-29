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أخبار العالم

وفد تل أبيب لن يدخل حجر صحي بعد زيارتها.. إسرائيل تتجه لإعلان الإمارات دولة خضراء

السبت 29/أغسطس/2020 - 06:59 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
توقعت وسائل إعلام إسرائيلية أن تعلن إسرائيل أن الإمارات دولة خضراء "أي لا خطر فيها من جراء فيروس كورونا".

وكتبت المراسلة الدبلوماسية لهيئة البث الإسرائيلية، جيلي كوهين، أن الإمارات سجلت خلال الأيام الماضية ما بين 350 إلى 450 إصابة جديدة بفيروس، وهو فارق كبير جدا عن إسرائيل التي تسجل نحو 2000 إصابة.

وأشارت إلى أن إسرائيل من المتوقع أن تعلن عن الإمارات دولة خضراء، أي أن أعضاء الوفد الإسرائيلي الذي سيسافر الإمارات يوم الاثنين، وتعود إلى إسرائيل في اليوم التالي، لن تكون مضطرة للدخول في فترة حجر صحي.

وأوضحت أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن، لكن هناك ضغوط قوية في هذا الاتجاه.

ومن المقرر أن يطير وفد إسرائيلي برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي، مائير بن شبات، إلى الإمارات يوم الاثنين، على متن رحلة تابعة لشركة طيران العال، من أجل التباحث بشأن اتفاق مباشرة العلاقات بين البلدين.
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