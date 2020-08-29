الدوري المصري.. أسوان يتقدم على بيراميدز بهدف نظيف في الشوط الأول

في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة

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وأحرز فادي فريد لاعب نادي أسوان هدف تقدم فريقه في شباك نادي بيراميدز في الدقيقة 29 من عمر المباراة.

وتمكن فادي فريد من إحراز هدف تقدم فريقه من خلال ركلة جزاء بعد تسديدة من ديويدار تصطدم في يد اللاعب محمد حمدي من داخل منطقة الجزاء.

وأعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يخوض به مباراة أسوان في الدوري الممتاز مساء اليوم.

ويحل بيراميدز ضيفا على أسوان ، على استاد الشرطة بالعباسية، في إطار مباريات الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل المختار على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - عبد الله بكري - رجب بكار - محمد حمدي

خط الوسط: محمد فاروق - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - عمر جابر- نبيل عماد دونجا

خط الهجوم: جون أنطوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

مهدي سليمان - محمود حمادة - أحمد أيمن منصور - دودو الجباس - إسلام عيسى - محمد فتحي - عمر العيوني - محمد عطوة - إيريك تراوري

فيما خرج من قائمة المباراة، طارق طه والحارس الشاب عبد الرحمن أيمن

انتهت أحداث الشوط من مباراة فريقي أسوان ونظيره بيراميدز بتقدم الأول بهدف دون رد،