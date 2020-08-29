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أصل الحكاية

«بنت الصعيد».. حكاية أول فتاة تحصل على رخصة قيادة للسيدات

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:00 م
«بنت الصعيد» .. حكاية
«بنت الصعيد» .. حكاية أول فتاة تحصل على رخصة قيادة للسيدات
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منة الله عبد الحميد
«يا عم اطلع منها.. مبتعرفش تسوق .. اركني على جنب وانزلي» .. كلمات سلبية تتعرض لها السيدات دائمًا بسبب قيادتهن البطيئة أو غير المتمكنة. 

نظرة الرجال لقيادة النساء سلبية بطريقة واضحة، وغالبًا ما يفسرون ذلك بقدرتهم على المناورة والسرعة والتحكم بالأعصاب، رغم أن معظم الدراسات الحديثة أعلنت أن الرجال يتعرضون للحوادث بنسبة 4 أضعاف النساء. 

فتاة صعيدية نشأت في مجتمع ذكوري بحت كانت ميسورة الحال، اشتهرت بثقتها في نفسها والوصول إلى أحلامها حتى في أحلك الظروف، تحدت الطقوس والعادات وضربت بكل الكلام المحبط عرض الحائط، لتفرض نفسها بشدة في كل المجالات التي خاضتها. 

بطلة حكايتنا اليوم هي عباسية فرغلي ، سطرت حياتها في سجلات السيارات وكتبت بالبنط العريض لأنها حملت لقب "أول سيدة تحصل على رخصة قيادة". 

بعدما دخلت السيارات في مصر في عهد الخديوي توفيق، بدأت السيارات تغزو الشوارع المصرية في عام 1920 "عباسيّة فرغلي شقيقة ملك القطن حينها، حصلت على رخصة قيادة سيارة، بعد أن أتمت تعليمها وسافرت إلى فرنسا.
واستطاعت «عباسية» الحصول على رخصة القيادة في فرنسا في 24 يوليو 1920، كما حصلت عليها في مصر عام 1928. 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصتها وحكايتها وصورًا لرخصتها مؤكدين أنها استطاعت أن تغيير مفهوم القيادة عند السيدات وأنهن قادرات على تخطي كل الصعاب. 
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