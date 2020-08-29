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أخبار العالم

سلامة أبنائنا وصحتهم أولوية قصوى.. ولي عهد أبوظبي يغرد بمناسبة العام الدراسي الجديد

السبت 29/أغسطس/2020 - 07:18 م
ولي عهد ابوظبي
ولي عهد ابوظبي
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محمود نوفل
أعرب محمد بن زايد ، ولي عهد ابوظبي ، عن تمنياته بأن يكون العام الدراسي الجديد عام حافلا بالإنجاز والتميز.

قال  محمد بن زايد: بداية عام دراسي جديد.. نسأل الله تعالى أن يجعله عامًا حافلًا بالإنجاز والتميز".

وذكر ولي عهد ابوظبي عبر صفحته الرسمية علي موقع التدورنات القصيرة " تويتر قائلا :  سلامة أبنائنا وصحتهم أولوية قصوى في منظومتنا التعليمية في ظل تحديات كورونا.

وأوضح ولي عهد ابوظبي أن إستدامة التعليم خلال الفترة الماضية تعزز  ثقتنا بمواصلة التطوير  والتحديث بما يحقق جودة التعليم.

جدير بالذكر ان العام الدراسي الجديد في الإمارات ينطلق بداية من الغد الأحد 30 اغسطس وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم الإماراتية في وقت سابق.
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