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مساعد وزير التخطيط يوضح كيفية رصد مخالفات البناء على مستوى الدولة

السبت 29/أغسطس/2020 - 07:21 م
صدى البلد
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أسامة علي
كشف المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزير التخطيط لشئون التحول الرقمي ومركز البنية المعلوماتية المكانية طريقة رصد المخالفات.

قال عبد الحفيظ خلال مداخلة مع فضائية "تن"،أن مركز البنية المعلوماتية المكانية منوط برصد عملية التنمية والمخالفات أيضا عن طريق تعاون كامل بين وزارة التخطيط وإدارة المساحة العسكرية في رصد عمليات المخالفات.

ولفت مساعد وزير التخطيط لشئون التحول الرقمي إلى أن صور الأقمار الصناعية ترصد أى تغيرات تحدث على الأرض فيما هو مخالف وما هو قانوني، لافتا إلى أنه يتم التواصل مع المحافظات لمعرفة موقف التغير قانونيا من عدمه.
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