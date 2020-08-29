نتنياهو يعلق على قرار رئيس الإمارات بشأن إلغاء مقاطعة البضائع الإسرائيلية

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، على قرار رئيس دولة الإمارات بشأن إلغاء قانون مقاطعة البضائع الإسرائيلية والعلاقات الاقتصادية مع مواطنين إسرائيليين.





وكتب نتنياهو هلى حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أرحب بقرار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد إلغاء قانون مقاطعة البضائع الإسرائيلية والعلاقات الاقتصادية مع مواطنين إسرائيليين. هذه هي خطوة هامة من شأنها دفع الازدهار والسلام في المنطقة قدما".





وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أصدر مرسوما بإلغاء القانون الاتحادي في شأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه، وذلك في أعقاب الإعلان عن معاهدة السلام بين البلدين.





ويأتي المرسوم بالقانون الجديد ضمن جهود دولة الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، ومن خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولًا إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي.





وبحسب وسائل الإعلام الإماراتية، سيتم السماح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الدولة والاتجار بها.