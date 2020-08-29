AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نتنياهو يعلق على قرار رئيس الإمارات بشأن إلغاء مقاطعة البضائع الإسرائيلية

السبت 29/أغسطس/2020 - 07:23 م
بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
Advertisements
قسم الخارجي
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، على قرار رئيس دولة الإمارات بشأن إلغاء قانون مقاطعة البضائع الإسرائيلية والعلاقات الاقتصادية مع مواطنين إسرائيليين.

وكتب نتنياهو هلى حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أرحب بقرار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد إلغاء قانون مقاطعة البضائع الإسرائيلية والعلاقات الاقتصادية مع مواطنين إسرائيليين. هذه هي خطوة هامة من شأنها دفع الازدهار والسلام في المنطقة قدما".

وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أصدر مرسوما بإلغاء القانون الاتحادي في شأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه، وذلك في أعقاب الإعلان عن معاهدة السلام بين البلدين.

ويأتي المرسوم بالقانون الجديد ضمن جهود دولة الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، ومن خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولًا إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي.

وبحسب وسائل الإعلام الإماراتية، سيتم السماح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الدولة والاتجار بها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على تفاصيل اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكا

مصدر إسرائيلي: البحرين قد تكون الدولة التالية في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل

فضيحة| قناة إسرائيلية تخطئ في اسم ملك البحرين.. ومستشاره: التطبيع مع إسرائيل سيتم قبل نهاية 2020

خطوات متسارعة في العلاقة بين الإمارات وإسرائيل.. نتنياهو يغازل العرب على شاشة سكاي نيوز.. رئيس الموساد يصل أبوظبي.. اتفاقات تجارية وعلمية بين الجانبين.. ووزير إماراتي يلتقي موقعا إخباريا إسرائيليا

أول وثيقة رسمية بين الإمارات وإسرائيل.. اعرف التفاصيل

لبحث اتفاق السلام.. وفدان إسرائيلي وأمريكي يتوجهان إلى الإمارات

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري والقناة الناقلة

شبيه محمد صلاح.. محترف مصري فى إيطاليا يحتفل باعتناق زوجته الإسلام.. فيديو

كذبة البقاء.. كيف خدع ميسي ورونالدو جماهير برشلونة وريال مدريد؟

إعطاء فرصة للاتحاد الإفريقي.. وزير الري السوداني يكشف حقيقة الانسحاب من مفاوضات سد النهضة

9 نصائح من هاني الناظر لمواجهة الموجة الحارة المقبلة

انتبهوا.. السيسي يحذر من اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ إسكارف على الشعر.. هنا الزاهد تتألق بالكاجوال البسيط

أضرار ماء غريب.. سعره وتحذيرات قبل إعطائه لطفلك

رقم خرافي.. سعر فستان وحقيبة ياسمين صبري في أحدث ظهور