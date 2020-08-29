بعد افتتاح محور المحمودية.. أحمد موسى: الرئيس كان ممكن يريح دماغه لكن اختار الطريق الصعب

قدم الإعلامي أحمد موسى التهنئة لأهالي الإسكندرية؛ عقب افتتاح محور المحمودية؛ موضحا أنهم كانوا يعانون من ذلك المحور منذ 40 سنة.





وأضاف، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى،: « المحور اللي أهالي المنطقة كانوا زهقانين منه بسبب رائحة المحور؛ دلوقت الأمر اتغير تماما ، والترعة أصبحت محور، كل ده بسبب قرار الرئيس السيسي بالتطوير والتغيير».





وتابع موسي: «كان ممكن الرئيس السيسي يريح دماغه ، ويقول هما عايشين بقالهم 40 سنة ، وأنا مش هقعد 40 سنة ، خليهم زي ما هما.. لكن الرئيس السيسي اختار الطريق الصعب ، وقرر التجديد وتحويل الترعة إلى محور والقضاء على العشوائيات».





وتابع موسى: « كل أهالي الإسكندرية كانت واقفة في البلكونات تصفق وتحيي الرئيس السيسي على تجديد المنطقة، حتى المحلات والقهاوي، حالها اتغير بعد التجديد»