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فن

ثلاث حفلات للموسيقار عمر خيرت في دار الأوبرا .. تفاصيل

السبت 29/أغسطس/2020 - 07:35 م
عمر خيرت
عمر خيرت
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أحمد إبراهيم
حددت دار الاوبرا مواعيد حفلات الموسيقار الكبير عمر خيرت والتى من المقرر ان تقام فى سبتمبر المقبل بمسرح النافورة والمقرر أن يتم احياء ثلاث حفلات ايام 10 و11 و29 سبتمبر المقبل. 

ويقدم عمر خيرت مجموعة من المقطوعات الموسيقية التى تنال إعجاب الجمهور الأوبرالى ولعل من بالرز هذه المقطوعات منها "خلى بالك من عقلك" و"ضمير أبلة حكمت" و"ليلة القبض على فاطمة" و"مسالة مبدأ". 

وكان عمر خيرت شارك فى عدد من الحفلات الموسيقية بالأوبرا ولعل أبرزها حفلات الأونلاين والتى أقامتها وزارة الثقافة. 

وكانت آخر حفلاته التى أقيمت فى عيد الربيع الماضى وتعود الاوبرا الى نشاطها الفنى خلال الفترة القليلة المقبلة.  
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