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عبد الرزاق منصور: البناء والتعمير هدف أساسي لدى الرئيس السيسي

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:00 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أسامة علي
قال عبد الرزاق منصور، مدير تحرير مجلة الأهرام الإقتصادى، إن البناء والتعمير، هدف أساسي لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسئولية.

وأضاف منصور، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز" تقديم "رانيا هاشم"، بدأت الدولة فى عهد الرئيس السيسي، التوسع فى إنشاء المدن الجديدة؛ لتخفيف التواجد السكاني في المناطق المزدحمة وأيضا للقضاء على العشوائيات.

واكد مدير تحرير مجلة الأهرام الإقتصادى، أن الاستمرار فى ارتكاب مخالفات البناء أو غيرها يتسبب فى خسائر اقتصادية كبرى للدولة فى ظل سعيها إلى إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الهواء رسالة للمصريين ممن لا يرضون بإجراءات الدولة حيال المخالفات والمتعدين على الأراضي، معقبًا: "لو مش عاجبكوا نعمل استفتاء".

وأضاف السيسي منفعلا، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية بالإسكندرية"لو البلد ممشيتش مظبوط؛ يبقى اسيب مكانى وامشى من هنا"، مضيفًا "أي حد تاني ييجي بقى يضيعها ويخربها زي ما انتوا عايزين كده".

وتابع الرئيس السيسي: إذا استدعى الأمر؛ هنزِّل القوات المسلحة كلها بمعداتها، لهدم كل المخالفات في كل قرى مصر.
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