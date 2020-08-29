عبد الرزاق منصور: البناء والتعمير هدف أساسي لدى الرئيس السيسي

قال عبد الرزاق منصور، مدير تحرير مجلة الأهرام الإقتصادى، إن البناء والتعمير، هدف أساسي لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسئولية.
وأضاف منصور، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز" تقديم "رانيا هاشم"، بدأت الدولة فى عهد الرئيس السيسي، التوسع فى إنشاء المدن الجديدة؛ لتخفيف التواجد السكاني في المناطق المزدحمة وأيضا للقضاء على العشوائيات.
واكد مدير تحرير مجلة الأهرام الإقتصادى، أن الاستمرار فى ارتكاب مخالفات البناء أو غيرها يتسبب فى خسائر اقتصادية كبرى للدولة فى ظل سعيها إلى إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.